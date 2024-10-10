Студилина рассказала о съемках с Павлом Прилучным в сериале об эскорте

Актриса театра и кино Янина Студилина вновь появляется в сериале «Жизнь по вызову» в третьем сезоне. У многих образ Янины никак не вяжется с темой эскорта, которая максимально полно раскрывается в нашумевшем сериале. В нем актриса с ангельской внешностью, собственно, и играет проститутку. Ее экранный бывший муж Павел Прилучный — главного сутенера. О работе на съемочной площадке «Жизни по вызову» Янина рассказала изданию Womanhit.

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«Режиссер и продюсер сериала Сарик Андреасян каждый сезон делает острее, динамичнее, интереснее. Мне кажется, что в этом сезоне все ждут от сериала еще большей провокации и эротических сцен. Они, безусловно, будут, но в сюжете еще появится детективная история, которая будет держать зрителя до финала», — поделилась актриса.

Студилина признается, что Мэджика, героя Павла Прилучного, она считает хоть и неоднозначным, но при этом точно не отрицательным.

«Еще более сложные его взаимоотношения с бывшей женой, его единственной любовью, матерью его дочери Кати, которую я сыграла в первом сезоне и которая возвращается в третьем. Уже вышло несколько серий, и слышу от людей вокруг: "Янина, у вас такая сложная и драматическая роль в сериале". А разве просто разобраться в отношениях бывших супругов, которые потеряли единственное, что любили, — ребенка», — отметила в беседе с изданием звезда сериала «Жизнь по вызову».

Ранее Янина Студилина делилась эффектными кадрами с Павлом Прилучным со съемочной площадки.