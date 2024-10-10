В Москве состоялась премьера фильма "Анора" Шона Бэйкера

Светская премьера фильма-победителя 77-го Каннского кинофестиваля режиссера Шона Бэйкера "Анора" состоялась в московском кинотеатре "Художественный". На премьере картину представили актеры Юра Борисов и Дарья Екамасова.

© кадр из фильма «Анора»

"Я очень рад, что вы все пришли, и то, что этот фильм все-таки добрался до России. Потому что, когда мы его снимали, я был, в принципе, на 100% уверен, что это будет маленькое кино, которое посмотрят только какие-то художники в Америке, и никогда никто не посмотрит у нас здесь. Но потом случился Каннский фестиваль", - сказал со сцены Борисов.

Актер также посоветовал зрителям не строить больших ожиданий от фильма и просто им насладиться.

"Когда идешь смотреть фильм-победитель какого-то значимого фестиваля, у тебя сразу есть какой-то изначальный внутренний запрос - и это может сыграть злую шутку. Это, во-первых. Во-вторых, мы сейчас посмотрим с вами дублированную на русский язык версию. И, конечно, огромное количество магии, которая есть в этом кино, при дубляже пропало. Поэтому я хотел сказать, что это просто обычное хорошее, как мне кажется, кино, и нет в нем ничего такого особенного. Не относитесь к фильму строго и предвзято, и если получится насладиться, насладитесь", - добавил он.

По словам Екамасовой, во время съемочного процесса была немало сложностей.

"У нас был на площадке ковид, приезжали профсоюзы, очень много всего происходило, что тормозило съемки. И вообще сам по себе проект был очень малобюджетный. Но у нас была настолько крутая съемочная группа, столько любви там было, столько поддержки. Мы со всем справлялись. Конечно, все под руководством нашего режиссера Шона Бэйкера, который своей любовью, своей искренностью заставлял всех радоваться, приходя на работу", - рассказала она.

Роли в картине исполнили также американская актриса Майки Мэдисон и российские актеры Марк Эйдельштейн и Алексей Серебряков.

"Я очень рад, что вы сейчас посмотрите это кино. Хочется сказать, чтобы вы просто забыли все, что вы знаете о сказках, потому что сейчас с вами произойдет настоящее волшебство", - сказал в своем видеообращении Эйдельштейн.

О фильме

По сюжету молодая стриптизерша из Бруклина (Майки Мэдисон) внезапно выходит замуж за сына русского олигарха (Марк Эйдельштейн). Узнав об этом, родители парня (Дарья Екамасова и Алексей Серебряков) немедленно вылетают из Москвы в Нью-Йорк, чтобы во всем разобраться. Пытаясь расторгнуть нежеланный брак, они отправляют к молодоженам домой своего давнего знакомого Тороса (Карен Карагулян) с помощниками Гарником (Ваче Товмасян) и Игорем (Юра Борисов).

В российский прокат "Анора" выйдет 17 октября.