Фильм «Вечная зима» попал в конкурсную программу Bosphorus Film Festival

Фильм «Вечная зима» попал в конкурсную программу кинофестиваля Bosphorus Film Festival
Международная премьера картины «Вечная зима» состоится в рамках основной конкурсной программы кинофестиваля Bosphorus Film Festival. Фестиваль пройдет с 18 по 25 октября в Стамбуле.
Владимир и Елена по-разному переживают трагедию, случившуюся с их сыном. Она пытается разобраться с прошлым и собственными чувствами. Он одержим местью и стремится восстановить справедливость. Чтобы сохранить отношения и найти силы жить дальше, каждому предстоит пройти свой особый путь и растопить зиму в сердце.
Режиссер Николай Ларионов рассказал:
«Очень приятно после «Маяка» сразу отправиться на зарубежный смотр, причем в основной конкурс, где среди других десяти фильмов – участники и победители кинофестивалей в Венеции, Торонто, Берлине, Локарно и Карловых Варах, а также продюсерская работа великого классика мирового кино Марко Беллоккьо, чьи «Разжимая кулаки» являются одним из самых моих любимых фильмов».