Фильм «Вечная зима» попал в конкурсную программу Bosphorus Film Festival

Международная премьера картины «Вечная зима» состоится в рамках основной конкурсной программы кинофестиваля Bosphorus Film Festival. Фестиваль пройдет с 18 по 25 октября в Стамбуле.

© кадр из фильма

Владимир и Елена по-разному переживают трагедию, случившуюся с их сыном. Она пытается разобраться с прошлым и собственными чувствами. Он одержим местью и стремится восстановить справедливость. Чтобы сохранить отношения и найти силы жить дальше, каждому предстоит пройти свой особый путь и растопить зиму в сердце.

Режиссер Николай Ларионов рассказал: