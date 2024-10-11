К созданию детских фильмов подключили искусственный интеллект

На экраны страны скоро выйдут продолжения анимационных блокбастеров «Фиксики», «Лунтик» и «Коты Эрмитажа», а также новые фильмы для детей — «Скейт», «Мой дикий друг», «Чужой звонок». Одновременно государство профинансирует ремейки легендарных картин «Морозко», «Королевство кривых зеркал», «Доктор Айболит». Фонд кино поддержит производство 19 мультфильмов и 12 национальных фильмов для детской и семейной аудитории. В производстве одной картины даже принял участие искусственный интеллект. «Парламентская газета» узнала подробности.

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Бабушки будут довольны

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, или сокращенно — Фонд кино, — учрежденная Правительством РФ организация, которая распределяет деньги на поддержку производства и проката национальных фильмов. Ежегодный бюджет — шесть-десять миллиардов рублей. На днях фонд завершил процедуру отбора в целях оказания поддержки производства анимационных национальных фильмов, а также национальных фильмов для детской и семейной аудитории.

Поддержку получит в общей сложности 31 картина, их бюджет не разглашается. Из 18 мультфильмов в списке есть известные современным детям названия. Готовятся к прокату «Фиксики и инопланетяне», «Коты Эрмитажа 2», «Лунтик. Возвращение домой». А есть легендарные картины, памятные уже даже не родителям, а скорее бабушкам и дедушкам современных детей — «Доктор Айболит», «Петрушка», «Золушка», «Кощей. Тайна живой воды».

Среди 12 национальных фильмов для семейного просмотра тоже есть знакомые названия из детства старшего поколения россиян: «Королевство кривых зеркал», «Цветик-семицветик», «Морозко». Но есть и вполне современные: «Скейт», «Мой дикий друг», «Чужой звонок», «Моя собака — космонавт».

Эффект «Чебурашки»

Особняком стоит уникальный авторский национальный анимационный фильм ведущего российского режиссера-мультипликатора — так называется номинация, которую поддержал Фонд кино. Победитель в ней единственный, это картина «Слонимский. Интерлюдия». Снимающая его киностудия приводит описание: анимационный байопик ушедшего из жизни в 2020 году композитора Сергея Слонимского выполнен в разнообразных технологиях — 2D и 3D, пластилиновой и перекладной анимации. Проект готовит художник-аниматор Константин Брозит.

Отдельно сообщается, что голос ушедшего композитора воссоздаст искусственный интеллект. Отечественные мультипликаторы уловили веяние времени — нейросети способны сегодня без труда воссоздать любой голос, если есть его запись. Причем для этого достаточно двух минут живой речи человека. Это уже становилось причиной разбирательств, когда мошенники «угоняли» голоса известных людей, например дикторов, и ставили их себе на службу. Одна диктор узнала, что «озвучивала» порнофильмы.

Чтобы такого не происходило, в Совете Федерации разработали законопроект, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. По нему использовать голос человека — известного или нет, живого или мертвого — можно будет только с его согласия либо с согласия ближайших родственников и потомков.

И еще один опубликованный документ — Фонд кино определил картину, которую поддержит в прокате. Это фильм «Руки Вверх!», рассказывающий об одноименной популярной группе. Его появление продолжит линейку картин и сериалов о музыке и музыкантах, которых в последнее время появилось много, например проекты о группах «Комбинация» или «Иванушки International». Но отличие этого фильма в том, что зрители увидят музыкальный детектив. Ранее государственный фонд поддержал производство ленты, теперь выделит 20 миллионов рублей на ее продвижение, но на возвратной основе.

В России появляется больше детских фильмов — это результат действия принятого закона о стопроцентном финансировании таких картин со стороны государства, сказала в беседе с «Парламентской газетой» первый зампред Комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка России Елена Драпеко. Раньше режиссерам требовалось где-то найти 70 процентов суммы, поэтому проекты, даже прошедшие отбор, не всегда оказывались реализованными, сказала она.

Детское и семейное кино показывает хорошие результаты в прокате, отметила Драпеко. Самым кассовым фильмом прошлого года стал «Чебурашка»: больше 19 миллионов зрителей и почти семь миллиардов рублей кассовых сборов. За ним потянулись другие картины, считает депутат: «Поход в кинотеатр в ряде местностей — едва ли не единственное доступное развлечение для семей с детьми. Благодаря федеральной программе муниципальные кинозалы открылись почти повсеместно».

Зачем перепридумывать классику

В 2024 году Минкультуры РФ выделило на поддержку кинопроизводства 4,02 миллиарда рублей. Это сравнимо с показателем прошлого года, тогда было поддержано суммарно 249 фильмов и сериалов. Ведомство финансирует полнометражные картины, фильмы для детей, ленты дебютантов и сериалы.

Фонд кино поддерживает проекты для массовой аудитории. В 2024 году организация выделит на поддержку индустрии 9,4 миллиарда рублей, что на 24 процента больше бюджета 2023 года. При этом в прошлом году субсидию фонда получили 20 проектов, над производством девяти из них работали кинокомпании-лидеры, писал «Кинопоиск». Плановый бюджет на 2025 и 2026 годы станет меньше, 6,84 миллиарда рублей в год. Суммарно на поддержку кинематографии, включая обеспечение учреждений этой сферы, государство выделило в этом году 16,19 миллиарда рублей, что на 13 процентов больше относительно 2023-го. В 2025-2026 годах планируется сокращение бюджета до 12,5 миллиарда и 12,6 миллиарда рублей соответственно.

К любой бюджетной сумме нужно относиться максимально рачительно, а за выделяемые государством деньги можно снять что-то более интересное, чем ремейки советских сказок, уверен первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Бурляев. «Ведь что такое ремейк: это право режиссера использовать классический сюжет по своему усмотрению, внося в него любые дополнения, а следовательно, искажения, — объяснил он «Парламентской газете». — Как сопредседатели «Культурного фронта России», я и режиссер Андрей Кончаловский выступили против этой практики, узнав, что Министерство просвещения предложило создавать ремейки киноклассики и нашло в этом поддержку Министерства культуры».

В России есть талантливые драматурги и режиссеры, способные снять что-то новое и стоящее, уверен Бурляев, но их заявки не проходят отборы кинокомиссий. С этим частично согласилась Елена Драпеко: таланты нужно искать и помогать им. А вот ремейков надо бы производить поменьше, считает депутат. «Советская классика должна остаться таковой, — заключила депутат и актриса. — Эти фильмы можно реставрировать, например, делать из черно-белых цветными, можно даже где-то немного перемонтировать, потому что сегодня другой монтаж, и воспринимается он по-другому, но пересказывать и уж тем более перепридумывать — это лишнее».