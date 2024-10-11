Вышел трейлер анимационного фильма «Диплодочек и волшебные миры»

«Атмосфера Кино» и All Media Company представляют трейлер и постер анимационного фильма «Диплодочек и волшебные миры», снятого по мотивам комиксов Тадеуша Барановского. Мультфильм выходит в широкий прокат 31 октября.

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В 2024 году фильм был представлен вне конкурса на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси. Режиссером выступил Войтек Вавщик.

Диплодочек — любопытный маленький динозавр, мечтающий о большом приключении. К сожалению, он живет в скучном доисторическом болоте, которое окружает высокая стена. Диплодочек еще не знает, что на самом деле он персонаж комикса, созданного художником Тедом. Когда издатель убеждает его избавиться от старомодных сюжетов, Тед ставит ластик на бумагу и начинает стирать джунгли…и дом Диплодочка. Пытаясь спастись от смертельной опасности, динозавр выпрыгивает из комикса и отправляется в удивительное путешествие по волшебным мирам. Сможет ли он с помощью новых друзей вернуть свою семью?