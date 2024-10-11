Юра Борисов рассказал о съемках в «Аноре»

Фильм «Анора» американского режиссера Шона Бейкера одержал победу на Каннском кинофестивале. Одну из главных ролей в картине сыграл Юра Борисов. Артист рассказал о съемках в ленте и эмоциях от престижной награды.

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«Анора» выйдет в российский прокат с 17 октября. Юра Борисов пришел на премьеру картины в Москве вместе с женой Анной Шевчук. По словам артиста, он не ожидал, что фильм посмотрит так много людей.

«Я думал, что это будет такое тихое, интересное для меня и еще для небольшого количества людей кино», — рассказал он Kp.ru.

О победе картины на Каннском кинофестивале Борисов узнал практически последним, поскольку в это время он уже был в Москве. У Юрия не было ссылки на прямую на трансляцию, а на сайте, где артист смотрел информацию, писали, что «Анора» не получила пальмовую ветвь. Но потом телефон звезды фильма «Серебряные коньки» начал разрываться — ему сообщили радостную новость. Артист признается, что в тот момент испытал «классные» эмоции.

Напомним, недавно Юра Борисов встретился в Торонто с Анджелиной Джоли. Актеры улыбались друг другу и беседовали.