В «бесконечных» экранизациях сказок увидели кризис киноиндустрии

Есть вероятность, что у фильма «Королевство кривых зеркал» Клима Шипенко возникнут проблемы с получением прокатного удостоверения, так как он с «двойным дном», а экранизации сказок уже вообще надоели. Об этом в беседе с НСН рассказал кинокритик Давид Шнейдеров.

Фонд кино профинансирует создание 18 анимационных фильмов, 12 фильмов для детской и семейной аудитории и один «уникальный авторский» анимационный фильм, сообщил «Интерфакс». Так, финансирование получит экранизация одноименного романа Виталия Губарева «Королевство кривых зеркал», которую снимет режиссер Клим Шипенко, а также фильм по мотивам одноименной сказки «Морозко» от «Централ Партнершип». Шнейдеров отметил, что фильму «Королевство кривых зеркал», скорее всего, сложно будет выйти в прокат из-за скрытого подтекста.

«У нас в кино пока больших успехов нет. Подавляющее большинство фильмов, примерно 90%, в прокате проваливаются. Большинство российских продюсеров зарабатывают на производстве, а не на прокате. И зрители смотреть это кино не хотят, кинозалы пустые. У Клима Шипенко, как вы знаете, канул в Лету фильм «Есенин» по каким-то таинственным причинам. И, исходя из того, что я читал о проекте «Королевство кривых зеркал», я не исключаю, что у Клима возникнут проблемы с выдачей прокатного удостоверения. Потому что фильм и книга с большим двойным дном», - рассказал он.

Также Шнейдеров поделился мнением о том, что «бесконечные» экранизации сказок уже надоели и хочется свежих авторских идей.

«Что же касается «Морозко», то мне, честно говоря, осточертели бесконечные экранизации сказок. Это все напоминает возврат в советские времена, когда режиссеры занимались экранизациями, ссылаясь на то, что это не я сказал, а это сказал автор. Ничего нового придумать не могут. Кризис идей и вообще кризис российского кинематографа глубокий и тотальный», - подытожил он.

Ранее Шнейдеров в беседе с НСН заявил, что экранизация сказок облегчает жизнь режиссерам, при этом фэнтези «Василиса и хранители времени» от Павла Лунгина должно быть интересным.