Подведены итоги конкурса «Нарисуй свою семью в городе «Чик-Чирикино»

Вот и прошёл месяц с запуска особого семейного конкурса от телеканала «МУЛЬТ» и анимационного сериала «Чик-Чирикино». Участникам предлагалось проявить творческие способности и изобразить на рисунке свою семью в виде пернатых персонажей городка Чик-Чирикино. Работу нужно было сфотографировать, а снимок выложить на сайт: chik-chirikino.tlum.ru. К конкурсу приглашались все желающие в возрасте от 5 до 12 лет (включительно).

© tlum.ru

Из более 800 работ, представленных на конкурс со всех уголков России, модерацию прошли 550 заявок. По итогам голосования жюри выбрало трёх победителей в трёх возрастных категориях.

В категории «5−8 лет» победил Мелентьев Роман из Челябинска.

В категории «9−10 лет» победа досталась Пелагее Морозовой из Оренбурга.

В категории «11−12 лет» первое место занял рисунок Алины Шагивалеевой из Вологды.

Все победители получат призовые наборы с символикой бренда «Чик-Чирикино». Подробности на сайте chik-chirikino.tlum.ru.