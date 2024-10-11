Джорджу Мартину уже показали первую серию «Рыцаря семи королевств»

Американский писатель Джордж Мартин опубликовал новую запись в своём личном блоге. В большом посте создатель цикла «Песнь льда и пламени» раскрыл подробности своего визита на съёмочную площадку сериала «Рыцарь семи королевств», будущего спин-оффа «Игры престолов». Шоу расскажет о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств. Основные события развернутся за 90 лет до основного сериала.

Как рассказал Мартин, его в первую очередь впечатлил выбор актёров на главные роли: Питер Клэффи («Крушение») и Декстер Сол Анселл («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах») будто вышли прямиком из его книг. Писатель отметил, что, хоть у будущего проекта куда меньший бюджет по сравнению с «Игрой престолов» и «Домом дракона», декорации и реквизит у шоу ничуть не хуже.

После прибытия домой Мартину отправили черновую копию первого эпизода будущего сериала — писатель остался в восторге. Он заявил, что с нетерпением ждёт возможности увидеть приключения Дунка и Эгга такими, какими его задумали шоураннеры.

Через несколько недель после того, как я вернулся домой, мне прислали черновую версию первой серии. Мне очень понравилось. Не могу дождаться, чтобы посмотреть другие эпизоды.

У «Рыцаря семи королевств» нет финальной даты релиза. В HBO заявляли, что шоу выйдет в 2025 году.