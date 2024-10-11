Netflix снимет сериал «Гордость и предубеждение» по роману Джейн Остин

Онлайн-кинотеатр Netflix объявил о разработке сериала по мотивам романа «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. За проект отвечает Долли Элдертон, сценаристка «Всё, что я знаю о любви», вышедшего несколько лет назад на Peacock.

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У нового сериала пока нет актёрского состава и даты релиза. Известно, что авторы адаптируют сюжет оригинального романа. Шоу расскажет о пяти сёстрах из английской семьи землевладельцев, которые сталкиваются с проблемами брака, морали и неправильных представлений. Главной героиней выступает Элизабет Беннет, которая вместе с мистером Дарси переступают через свои гордость и предубеждение, чтобы быть друг с другом.

Это уже далеко не первая адаптация знаменитого романа Джейн Остин. Ранее по книге выходили как минимум две знаменитые адаптации: сериал 1995 года с Колином Фёртом и Дженнифер Эль, а также фильм 2005 года с Кирой Найтли и Мэттью Макфэдиеном.