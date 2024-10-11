Иван Твердовский начал съемки документального фильма о Донбассе

Съемки документального фильма под названием "Реверс" начались в Донецкой Народной Республике. Как рассказал ТАСС режиссер фильма Иван Твердовский, картина будет посвящена иностранным журналистам, работающим в регионе, и местным жителям, пережившим многолетние атаки украинских сил.

"Название "Реверс" как раз мне очень нравится тем, что это как обратная сторона, как некое другое мнение, что это другое мнение могут иметь представители не только российского общества, но и те иностранцы, которые здесь живут, которые пытаются своей аудитории донести эту правду, которую они видят. Именно поэтому "Реверс". Мы только-только начали съемки", - сказал режиссер.

Своей главной задачей он считает необходимость рассказать правду о текущем конфликте и политике двойных стандартов, которую практикуют западные страны. История западных журналистов, ставших изгоями у себя на Родине из-за отказа работать по "заказу редакций", по мнению Твердовского - один из множества фактов, демонстрирующих природу текущих событий.

Автором идеи и продюсером фильма является Екатерина Ванеева. Съемки будут проходить в Донецке и Мариуполе. По признанию Твердовского, формат картины будет носить не совсем привычный для обывателя формат.

"Сегодня и на российских стримингах, и на телеканалах мы видим разные телевизионные фильмы. Уж какое количество журналистских репортажей! Мне не хочется в этом смысле вступать в этот же след и делать как бы чужую какую-то работу, потому что я не журналист. Мне именно хочется прочувствовать кинематографическую <...> природу, которая возникает. Она возникает всегда, когда есть живые люди, есть какое-то переживание внутри", - добавил собеседник.

Он также подчеркнул, что готов к волне хейта со стороны коллег, покинувших Россию, однако, их мнение, как уточнил режиссер, смысловой нагрузки и важности не несет.

Ожидается, что картина появится в прокате весной 2025 года.