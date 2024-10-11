В РФ готовится новая экранизация книг о Штирлице

Новая экранизация произведений Юлиана Семенова о Штирлице готовится в России, идет работа над сценарием, сообщила на пресс-конференции в ТАСС дочь писателя Ольга Семенова, которая является руководителем Культурного фонда Юлиана Семенова и Дома-музея Юлиана Семенова.

"Уже можно, наверное, открыть тайну. <…> Замечательный продюсер и сценарист, автор сериала "Начальник разведки" о Павле Фитине Артем Чащихин-Тоидзе сейчас работает над новыми сценариями по романам о Штирлице "Экспансия-1", "Экспансия-2", "Экспансия-3". Он мне присылает это - очень бережное отношение к тексту Юлиана Семенова, очень большой литературный вкус и очень большая любовь, потому что писать сценарий по произведениям Юлиана Семенова без любви нельзя", - сказала она.

Ольга Семенова предположила, что съемки могут начаться следующим летом. Она ожидает, что новый проект о Штирлице понравится молодежи.

"Это будет очень современный, нужный и интересный для молодежи именно сериал", - добавила она.

В 1973 году вышел 12-серийный художественный телефильм Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны" о советском разведчике, внедренном в высшие эшелоны рейха. Сценарий написал сам Юлиан Семенов на основе своего одноименного романа.

Новые издания

На пресс-конференции были представлены два новых издания, посвященных Семенову: "Юлиан Семенов: от Виткевича к Штирлицу" и "Мгновения и вечность. Мир Юлиана Семенова глазами дочерей". Историк Алексей Репин, автор книги "Юлиан Семенов: от Виткевича к Штирлицу", отметил, что она практически на 90% основана на неизвестных архивных источниках и на 10% - на малоизвестных свидетельствах и воспоминаниях очевидцев.

"Это не биография в хронологическом порядке, хотя, конечно, она начинается в хронологическом порядке - до начала писательской деятельности Юлиана Семенова. А дальше каждая глава - это история конкретного романа", - сказал Репин.

По его словам, запланирован выпуск второго издания.

Гендиректор Оренбургского книжного издательства имени Донковцева, переводчик Игорь Храмов признался, что для них было большой честью издать биографию Семенова.

"Несмотря на огромный объем этой книги, которая "тянет" на монографию, она невероятно легко читается. Меня как историка потрясает в этой книге скрупулезность, с которой Алексей Репин дотошно доходил до всех мелочей", - рассказал издатель.

Ольга Семенова представила книгу "Мгновения и вечность. Мир Юлиана Семенова глазами дочерей". В нее вошли небольшие рассказы о любимой деревне Юлиана Семенова, воспоминания о совместных путешествиях, родных и близких людях, переводы и стихи.

"Эту книгу украсили иллюстрации моей старшей сестры Дарьи - замечательной художницы", - добавила Семенова.

Издатель, главный редактор газеты "Московская правда" Шод Муладжанов рассказал, что книга была задумана достаточно давно, а толчком к этому проекту стали публикации Ольги Семеновой в "Московской правде".

"Те, кто внимательно ее почитает, поймут, что это тот случай, когда на потомках великого человека природа не отдыхает", - уверен он.

Заместитель главного редактора "Российской газеты" Николай Долгополов, говоря о выходе книг Семенова за рубежом, отметил востребованность романа "Экспансия", например, в Аргентине.

"Эта книга сейчас очень и очень актуальна, даже, может быть, больше, чем нам покажется с первого взгляда", - сказал Долгополов.

О писателе

Юлиан Семенов родился 8 октября 1931 года в Москве. С середины 1950-х годов, взяв псевдоним Семенов, начал заниматься журналистикой. Сотрудничал с журналами "Огонек" и "Смена", газетами "Правда", "Комсомольская правда" и "Литературная газета", входил в редколлегию литературного журнала "Москва", являлся специальным корреспондентом "Правды" и "Литературной газеты".

В 1959 году выпустил свою первую книгу - историческую повесть "Дипломатический агент" о востоковеде Иване Виткевиче, а также сборник очерков о Китае "Чжунго, нинь хао!", написанный в соавторстве с Натальей Кончаловской. Широкую известность Семенову принесла повесть о работе советской милиции "Петровка, 38". Заметное место в творчестве писателя занимает цикл "Политические хроники", основным действующим лицом которого является советский разведчик Всеволод Владимиров (Максим Исаев, Макс Отто фон Штирлиц): "Пароль не нужен", "Семнадцать мгновений весны", "Приказано выжить" и другие.

Международной политике посвящены романы и повести "ТАСС уполномочен заявить", "Пресс-центр", "Аукцион". Произведения Семенова переведены на английский, испанский, португальский, французский и другие языки, по его книгам и сценариям снят ряд кино- и телефильмов, в том числе "Семнадцать мгновений весны", "Петровка, 38", "ТАСС уполномочен заявить", "Противостояние". Писатель умер 15 сентября 1993 года в Москве на 62-м году жизни.