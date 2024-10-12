Космос — неисчерпаемый источник вдохновения для кинематографистов. Благодаря развитию технологий кино о космосе становится все более реалистичным и зрелищным. Такие фильмы — не только возможность совершить экранное путешествие в другие галактики, но и повод задуматься о месте человека во Вселенной. «Газета.Ru» составила подборку фильмов-хитов о космосе с самым высоким рейтингом, захватывающим сюжетом и впечатляющими спецэффектами.

Кино о космосе: что это за жанр

Фильмы о космосе — это не только фантастика, но и реалистичные сюжеты, основанные на научных фактах и теориях. Научная фантастика в кинематографе часто совмещается с жанрами ужасов, катастроф, где по сюжету на людей нападают инопланетные существа либо под угрозой оказывается существование человечества.

Среди обязательных визуальных элементов научно-фантастических фильмов — присутствие космического корабля или космической станции, инопланетные миры или внеземные существа, роботы, футуристические устройства.

Одним из первых фильмов, который заложил основы жанра научно-фантастического кино, стала картина «Путешествие на Луну» (1902) Жоржа Мельеса. В немой черно-белой короткометражной ленте представлена идея космического полета и впервые показана Луна не как статичное тело, а как динамичный и загадочный мир.

У темы полетов на Луну было продолжение. В 1929 году вышел фильм Фрица Ланга «Женщина на Луне» о космической экспедиции к спутнику Земли. Техническим консультантом ленты выступил немецкий инженер, инициатор создания ракетной техники Герман Оберт. Картина вошла в список самых достоверных научно-фантастических фильмов по версии NASA .

В 1930–1950-е годы в жанре научной фантастики выходит много низкобюджетных кинолент, изображающих футуристические, героические приключения, не имевшие достоверности и глубины.

Космическая гонка между СССР и США и первый полет человека в космос в 1961 году дали кинематографу новые идеи и сюжеты.

Одной из знаковых картин этого периода стал фильм Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея» (1968). После выхода этой ленты жанр научно-фантастического кино стал серьезно восприниматься продюсерами. Фильм повлиял на многие поколения кинорежиссеров, а визуальные эффекты в нем до сих пор поражают воображение.

Новый этап в развитии жанра начался в конце 1970-х годов с выходом кинотрилогии Джорджа Лукаса «Звездные войны». Космическая опера дала импульс созданию высокобюджетных фантастических фильмов на многие десятилетия.

Фильмы о космосе с 1960 по 1989 год

1. «2001 год: Космическая одиссея»

Год: 1968;

Страна: США, Великобритания;

Жанр: фантастика, триллер;

Рейтинг: IMDb — 8,3, «Кинопоиск» — 7,9;

Режиссер: Стэнли Кубрик;

В главных ролях: Кир Дулли, Гари Локвуд, Уильям Сильвестер, Дэниэл Риктер.

В основе сюжета — рассказ английского футуролога и научного публициста Артура Кларка, который совместно со Стэнли Кубриком работал над сценарием картины. На протяжении существования человечества люди сталкиваются с загадочными черными монолитами — эти космические артефакты заметно ускоряют эволюцию. Первый монолит был найден еще австралопитеками, в результате чего они научились пользоваться предметами в качестве инструмента и оружия. Второй обнаружен в конце ХХ века на Луне. Этот артефакт посылает мощный сигнал в сторону Юпитера, что дает основание полагать — на планете находится третий черный монолит.

Чтобы исследовать его, на Юпитер направляют космический корабль «Дискавери». Команду, ничего не знающую о монолите, погружают в анабиоз, полетом управляют два пилота NASA и новейший искусственный интеллект HAL 9000, в который заложены жесткие инструкции об истинной цели экспедиции. HAL 9000 убивает всех членов экипажа, и только чудом выживший Дейв Боумен смог деактивировать искусственный интеллект и достичь Юпитера.

Почему стоит посмотреть фильм «2001 год: Космическая одиссея»

Фильм Стэнли Кубрика имеет многослойный философский подтекст. Человечество движется к космической эре. Но великая созидательная сила земной цивилизации сочетается с кризисом развития, при котором угроза исходит от созданных человеком машин. Также в одном из интервью режиссер заявил, что «сердцем картины» является «понятие Бога». Высшее он представил в виде совершенной геометрической фигуры:

«Следует оставлять пищу для воображения зрителя», — отметил режиссер.

Основой будущей картины стал рассказ Артура Кларка «Часовой». В течение двух лет Кларк и Кубрик трансформировали рассказ в роман, а затем в сценарий фильма;

Главный компьютер HAL 9000 Стэнли Кубрик наделил человеческим интеллектом и способностью различать эмоции. Как и компьютерные специалисты, он был убежден в том, что сложные самообучающиеся системы рано или поздно разовьют весь спектр человеческих эмоций — от ненависти и зависти до принятия и любви, а значит будут подвержены психическим расстройствам, что и произошло в фильме с HAL.

2. «Солярис»

Год: 1972;

Страна: СССР;

Жанр: фантастика, драма;

Рейтинг: IMDb — 7,9, «Кинопоиск» — 8,0;

Режиссер: Андрей Тарковский;

В главных ролях: Донатас Банионис, Наталья Бондарчук.

В будущем, когда человечеству стали доступны межзвездные перелеты, исследователи с Земли изучают далекую планету Солярис. Пилот Бертон, который бывал на Солярисе, наблюдал там странные явления. Ученые предполагают, что океан, покрывающий планету, обладает разумом. Состояние исследователей, постоянно работающих на научной орбитальной станции «Солярис», вызывает опасения. Поэтому туда отправляется психолог Крис Кельвин. На месте он выясняет, что к людям, живущим на станции, постоянно приходят «гости» — материальные воплощения их самых мучительных и постыдных воспоминаний.

Почему стоит посмотреть фильм «Солярис»

Фильм Андрея Тарковского является признанным шедевром мирового киноискусства. Он оказал влияние на многие последующие киноленты в жанре научной фантастики;

В основе сценария — одноименный роман польского футуролога, философа и писателя Станислава Лема. Сам Лем остался фильмом недоволен:

«Он <Тарковский> снял совсем не "Солярис", а "Преступление и наказание"», — заявил писатель.

Фильм стал обладателем специального гран-при жюри на Международном Каннском кинофестивале 1972 года, приза на XXVIII Международном кинофестивале в Карловых Варах и ряда других наград.

3. «Звездные войны»

Год: 1977;

Страна: США;

Жанр: космическая сага;

Рейтинг: IMDb — 8,6, «Кинопоиск» — 8,1;

Режиссеры: Джордж Лукас;

В главных ролях: Марк Хэмилл, Харрисон Форд, Кэрри Фишер, Питер Кушинг, Алек Гиннесс, Энтони Дэниелс.

Первая часть космической саги «Звездные войны». По сюжетной хронологии она является четвертым эпизодом, поэтому позже фильм стал выходить под названием «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда». В центре сюжета — масштабный галактический конфликт между Империей и повстанцами.

Действие происходит на планете Татуин. У подростка Люка Скайуокера оказываются два робота-дроида, которые сбегают от него. Выясняется, что на Татуине дроиды должны выполнить задание предводительницы повстанцев принцессы Леи, а именно — попросить помощи у скрывающегося на планете рыцаря-джедая Оби Вана Кеноби. Люк вместе с Оби Ваном отправляется на помощь Лее. Чтобы добраться до места, они обращаются к космическим пилотам Хану Соло и его другу Чубакке. Им не только предстоит вызволить Лею из тюрьмы, но и сразиться с предводителем имперских войск Дартом Вейдером.

Чем интересен фильм «Звездные войны»

Культовая космическая сага, открывшая новую эру в фантастическом кино. Современные космические фильмы содержат множество отсылок к «Звездным войнам»;

Картина получила семь наград Киноакадемии «Оскар», в том числе за визуальные эффекты, лучшую работу художника и лучшую музыку к фильму.

Какие еще фильмы входят в космическую сагу «Звездные войны»

Эпическая космическая опера включает девять эпизодов саги, два фильма «историй», один анимационный фильм, сериалы, телефильмы. Ядро космической вселенной — это, безусловно, «Сага Скайуокеров».

В первой трилогии рассказана история Энакина Скайуокера, который прошел обучение джедая, но в конце концов выбрал темную сторону и взял имя Дарт Вейдер. Именно он, будучи командующим вооруженными силами Империи, противостоит повстанцам.

Вторая трилогия посвящена детям Энакина Скайуокера — Люку и Лее, которые присоединились к Повстанческому альянсу и сражаются с Вейдером и Империей.

В заключительной трилогии рассказывается о 19-летней сироте Рей, которая изучает путь Силы под руководством Люка Скайуокера и Леи Органы. Она сталкивается с сыном Леи Кайло Реном, «убийцей джедаев», который перешел на темную сторону и стал верховным лидером Первого Ордена — организации, образовавшейся из павшей Галактической Империи.

Приквелы

«Звездные войны: Скрытая угроза», 1999;

«Звездные войны: Атака клонов», 2002;

«Звездные войны: Месть ситхов», 2005.

Оригинальная трилогия

«Звездные войны: Новая надежда», 1977;

«Звездные войны: Империя наносит ответный удар», 1980;

«Звездные войны: Возвращение джедая», 1983.

Сиквелы

«Звездные войны: Пробуждение силы», 2015;

«Звездные войны: Последние джедаи», 2017;

«Звездные войны: Скайуокер. Восход», 2019.

Другие фильмы

«Изгой-один. Звездные войны. Истории», 2016;

«Хан Соло. Звездные войны: Истории», 2018.

Анимационный фильм

«Войны клонов», 2008.

4. «Чужой»

Год: 1979;

Страна: Великобритания, США;

Жанр: ужасы, фантастика, триллер;

Рейтинг: IMDb — 8,5, «Кинопоиск» — 8,1;

Режиссер: Ридли Скотт;

В главных ролях: Сигурни Уивер, Том Скерритт, Иэн Холм, Джон Херт.

Культовый космический хоррор об инопланетных монстрах, уничтожающих экипаж космического корабля. По сюжету буксир «Ностромо» транспортирует к Земле груз. Команда, погруженная в анабиоз, внезапно пробуждается под действием автоматической системы. Выясняется, что с неизвестной планеты исходит сигнал SOS, и астронавты по правилам должны исследовать источник сигнала.

На планете члены экипажа находят потерпевший крушение космический корабль с мертвым пилотом. В трюме корабля их внимание привлекают яйцеподобные объекты с зародышами внутри. Одно из существ накидывается на астронавта и присасывается к его лицу. Раненого доставляют на борт «Ностромо», он приходит в себя, и кажется, что ничего страшного не произошло. Команда продолжает путь. Но пострадавший внезапно начинает биться в конвульсиях и из его грудной клетки вырывается жуткое инопланетное существо, одолеть которое невозможно. Теперь под угрозой жизнь всех астронавтов.

Почему стоит посмотреть фильм «Чужой»

Дэн О'Бэннон писал сценарий под влиянием разных научно-фантастических фильмов и рассказов, что дало ему основание позже заявить:

«Я не крал Чужого ни у кого. Я украл его у всех!»

Тем не менее в фильме много оригинальных ходов. Например, вырывающийся из грудной клетки эмбрион инопланетного монстра;

У фильма звездный актерский состав. Для Сигурни Уивер, сыгравшей роль Эллен Рипли, дебют в картине стал началом большой карьеры в кино;

«Чужой» положил начало серии фильмов с Сигурни Уивер в главной роли: «Чужие» (1986), «Чужой 3» (1992) и «Чужой: Воскрешение» (1997). В основе сюжета каждой картины — борьба с инопланетной агрессивной формой жизни — Чужими. Также в медиафраншизу входят приквелы «Прометей» (2012), «Чужой: Завет» (2017), где рассказывается история происхождения Чужих. В 2024 году вышел фильм «Чужой: Ромул», действие которого разворачивается между событиями фильмов «Чужой» и «Чужие». В 2025 году запланирован выход научно-фантастического сериала «Чужой: Земля».

Фильмы о космосе с 1990 по 1999 год

5. «Люди в черном»

Год: 1997;

Страна: США;

Жанр: фантастика, боевик, комедия, приключения;

Рейтинг: IMDb — 7,3, «Кинопоиск» — 8,0;

Режиссер: Барри Зонненфельд;

В главных ролях: Томми Ли Джонс, Уилл Смит.

Специальное бюро «Люди в черном» контролирует пребывание инопланетян на Земле. В арсенале агентов — продвинутые технологии, в том числе устройство для стирания памяти, с помощью которого удается сохранить в тайне присутствие представителей иноземных цивилизаций. На работу в бюро устраивается бывший полицейский Джеймс Эдвардс. Он становится напарником опытного профессионала — Агента Кея, который мечтает найти преемника и оставить службу.

Тем временем на Землю попадает опасный и безжалостный представитель расы «жуков»-захватчиков, который убивает всех на своем пути. Жук охотится за «галактикой» Аркилл, расположенной в поясе Ориона. Это ценнейший артефакт, захват которого может привести к гибели Земли. Напарникам нужно остановить Жука и предотвратить межгалактическую катастрофу.

Почему стоит посмотреть фильм «Люди в черном»

Легкий, динамичный комедийный сюжет и блестящая актерская работа Томми Ли Джонса и Уилла Смита. Фильм номинировался на премию MTV Movie Awards за лучший экранный дуэт и имеет множество других наград и номинаций, в том числе статуэтку «Оскар» за лучший грим;

Картина основана на одноименной серии комиксов издательства Marvel о сотрудниках секретного агентства, контролирующих пребывание инопланетян на Земле. До выхода фильма об этом комиксе мало кто знал даже в США;

Фильм послужил началом серии комедийных боевиков о спецагентах, которые контролируют пришельцев на планете Земля.

6. «Армагеддон»

Год: 1998;

Страна: США;

Жанр: фильм-катастрофа, драма, фантастика;

Рейтинг: IMDb — 6,7, «Кинопоиск» — 7,8;

Режиссер: Майкл Бэй;

В главных ролях: Брюс Уиллис, Бен Аффлек, Лив Тайлер, Билли Боб Торнтон.

Культовый блокбастер о спасении человечества от космической угрозы. На Землю надвигается смертельная опасность в виде гигантского астероида. NASA видит единственную возможность спасения — пробурить в астероиде скважину, заложить внутрь атомную бомбу и взорвать ее. Тогда, по расчетам ученых, астероид расколется на две половины, каждая из которых пролетит мимо Земли. За выполнение сложной миссии берется группа опытных бурильщиков нефти во главе с Гарри Стэмпером. У его команды считанные дни на то, чтобы спасти планету.

Почему стоит посмотреть фильм «Армагеддон»

Фильм-катастрофа стал самым кассовым в 1998 году. В нем много экшена, масштабных сцен и спецэффектов, что обеспечило ему успех у зрителей;

Звездный актерский состав;

Несмотря на большие кассовые сборы, фильм вызвал негативные отзывы критиков. В нем огромное количество фактических ошибок — начиная от технических нестыковок и заканчивая вольным обращением с законами физики. NASA использует картину как учебное пособие для новичков: в качестве задания им предлагают найти максимальное количество промахов и несоответствий. На данный момент в фильме выявлено 168 ошибок.

7. «Аполлон 13»

Год: 1995;

Страна: США, Великобритания, Канада, Япония;

Жанр: драма, приключения, исторический фильм;

Рейтинг: IMDb — 7,7, «Кинопоиск» — 7,7;

Режиссер: Рон Ховард;

В главных ролях: Том Хэнкс, Билл Пэкстон, Кевин Бейкон, Гэри Синиз, Эд Харрис, Кэтлин Куинлэн.

Астронавта Джеймса Ловелла назначают командиром 13-й по счету экспедиции к спутнику Земли. Для Джеймса это возможность осуществить свою мечту — ступить на поверхность Луны. Полету предшествует тщательная подготовка. Но супруга Джеймса полна тревожных предчувствий. Во время полета из-за небольшой неисправности на борту космического корабля возникает взрыв одного из резервуаров с жидким кислородом. Второй резервуар протекает. Посадка на Луну отменяется, а команде вместе с Центром управления полетами в Хьюстоне приходится решать проблему возвращения экипажа на Землю.

Почему стоит посмотреть фильм «Аполлон 13»

Фильм о неудачной лунной миссии основан на реальных фактах и снят по книге «Потерянная Луна» Джеймса Ловелла и Джеффри Клугера;

Высокая степень достоверности картины. Подготовка к съемкам продолжалась несколько лет. Съемочная группа изучала кинохронику, снимки из космоса, стенограммы, которые использовались в написании диалогов героев. Однако знаменитая фраза «Хьюстон, у нас проблема» не вполне соответствует реальности. На самом деле член экипажа сказал: «Окей, Хьюстон, у нас тут возникла проблема», но сценарист немного изменил фразу, чтобы придать ей драматичности;

Сцены на корабле снимались в условиях настоящей невесомости при полете на самолете-лаборатории по параболической траектории. В салоне самолета были воспроизведены точные копии внутренних помещений корабля «Аполлон».

8. «Звездные врата»

Год: 1994;

Страна: Франция, США;

Жанр: фантастика, боевик, приключения;

Рейтинг: IMDb — 7,0, «Кинопоиск» — 7,6;

Режиссер: Роланд Эммерих;

В главных ролях: Курт Рассел, Джеймс Спэйдер, Джей Дэвидсон, Вивека Линдфорс, Алексис Крус.

В 1928 году археологи во время исследования египетских пирамид обнаруживают необычное изваяние в форме кольца, выполненное из неизвестного сплава. Находку отправляют на изучение в военную лабораторию. В 1990-х египтолог Дэниэл Джексон расшифровывает иероглифы на изваянии, благодаря чему военным удается привести в действие звездные врата — портал, который переносит людей за пределы галактики на неизвестную планету. Вернуться обратно можно, если привести в действие аналогичный механизм, но для этого нужно расшифровать знаки. Поэтому Джексон отправляется через «врата» с разведывательной группой военных во главе с полковником Джеком О'Нилом.

Почему стоит посмотреть фильм «Звездные врата»

Фильм положил начало известной медиафраншизе, в которую входят четыре сериала, два телефильма, мультсериал, видеоигры, комиксы, настольные игры;

Тайна египетских пирамид всегда привлекала внимание ученых, фантастов и кинематографистов. Идея фильма возникла у Эммериха еще в конце 1970-х, когда, обучаясь в киношколе, он написал фантастический рассказ о космическом корабле, спрятанном в египетской пирамиде. Но авторы фильма не избежали обвинений в плагиате. После выхода картины на экран студент факультета египтологии заявил, что предлагал кинематографистам эту историю десять лет назад, причем за слова молодого человека поручился его университет. Дело закончилось на досудебном этапе: студенту выплатили за идею 50 тыс. долларов.

9. «Звездный десант»

Год: 1997;

Страна: США;

Жанр: фантастика, боевик;

Рейтинг: IMDb — 7,3, «Кинопоиск» — 7,6;

Режиссер: Пол Верховен;

В главных ролях: Каспер Ван Дин, Дина Мейер, Дениз Ричардс, Джейк Бьюзи.

В фильме рассказывается о космической войне землян с насекомоподобными инопланетянами — арахнидами. Действие происходит в далеком будущем. К власти на Земле пришли военные. Планетой и ее колониями управляет Объединенная Гражданская Федерация, которая делят людей на граждан и жителей без гражданства. Чтобы получить гражданские права, нужно отслужить в армии. Несколько друзей, окончивших школу, попадают в разные военные подразделения. Выпускник школы Джонни Рико никак не может определиться с планами, но его девушка Кармен мечтает стать пилотом, а для Рико главное — быть рядом с ней. Но он проваливает поступление в летную школу и попадает в космический десант — пушечное мясо Федерации. Его друг Карл Дженкинс становится военным разведчиком. Совсем скоро новобранцам предстоят кровавые бои с арахнидами.

Почему стоит посмотреть фильм «Звездный десант»

По замыслу создателей фильм должен нести сатирический, антивоенный посыл. В своем комментарии к DVD-версии кинокартины Пол Верховен объяснил, что послание фильма — «Война делает фашистов из всех нас»;

Увлекательный сюжет (фильм снят по одноименному роману американского писателя и футуролога Роберта Хайнлайна) и зрелищные сцены боев.

10. «В поисках галактики»

Год: 1999;

Страна: США;

Жанр: фантастика, комедия, приключения;

Рейтинг: IMDb — 7,4, «Кинопоиск» — 7,1;

Режиссер: Дин Паризо;

В главных ролях: Тим Аллен, Сигурни Уивер, Алан Рикман, Тони Шэлуб, Сэм Рокуэлл.

Актеры космической оперы «В поисках галактики» уже 18 лет пожинают плоды былой славы — участвуют в мероприятиях для фанатов и презентациях. Они изрядно утомились от того, что стали заложниками своих экранных образов и вынуждены произносить одни и те же фразы из фильма. Единственный, кто не страдает от этого, Джейсон Несмит, сыгравший командира звездного экипажа. Однажды его похищают инопланетяне. Джейсон думает, что это фанаты, загримированные под инопланетных существ, поэтому охотно соглашается ехать в их «киностудию». Для съемок инопланетяне просят его сразиться с воинствующим космическим кораблем, которым командует Саррис. Быстро войдя в образ, Джейсон приказывает открыть огонь.

Однако выясняется, что это не игра, а инопланетяне — не переодетые поклонники, а термианы — представители внеземной расы, которые на протяжении многих лет смотрели сериал и принимали его за чистую монету. Они выстроили свое общество по «учениям» сериала, сделали точную копию сериального корабля «Протектор» и почитают землян, которые ловко выходят из самых трудных ситуаций. Джейсону импонирует это поклонение. На корабль термиан он берет весь «экипаж» актеров сериала. Но Саррис — не выдумка, а реальный жестокий предводитель рептилоидов, уничтожающих термиан. Чтобы спасти безобидных и наивных инопланетян, актерам нужно сыграть свои роли по-настоящему.

Почему стоит посмотреть фильм «В поисках галактики»

Комедийный фильм, наполненный пародиями на штампы научно-фантастических фильмов и сериалов, таких как «Звездный путь». Мягкий юмор и прекрасная актерская игра.

11. «Контакт»

Год: 1997;

Страна: США;

Жанр: фантастика, триллер, драма, детектив;

Рейтинг: IMDb — 7,5, «Кинопоиск» — 7,9;

Режиссер: Роберт Земекис;

В главных ролях: Джоди Фостер, Мэттью Макконахи, Том Скеррит, Джеймс Вудс.

Доктор Элеонора Эрроуэй руководит лабораторией, которая занимается прослушиванием радиосигналов из космоса в надежде обнаружить признаки внеземных цивилизаций. Дэвид Драмлин, советник президента по науке, хочет закрыть программу как бесполезную и неэффективную. Но тайно эту работу продолжает финансировать промышленник-миллиардер Хэдден. Однажды Элли обнаруживает сигнал со звезды Вега. В длинном послании зашифрована инструкция по сбору машины для «контакта» с инопланетянами. Международная станция должна выбрать кандидата для путешествия на этой машине. Доктор Эрроуэй не должна упустить свой шанс.

Почему стоит посмотреть фильм «Контакт»

Фильм основан на романе 1985 года ученого и популяризатора науки Карла Сагана. Завязка сюжета опирается на реальную историю астронома Джилл Тартер. Финансовую поддержку ее проекту оказывал руководитель General Electric Джек Уэлч;

Джоди Фостер в роли доктора Элеоноры «Элли» Эрроуэй. За эту роль актриса была номинирована на Золотой глобус;

Фильм попал в список самых достоверных научно-фантастических картин по версии NASA.

Фильмы о космосе с 2000 по 2009 год

12. «Звездный путь»

Год: 2009;

Страна: США, Германия;

Жанр: научная фантастика, приключение, боевик;

Рейтинг: IMDb — 7,9, «Кинопоиск» — 7,8;

Режиссер: Джей Джей Абрамс;

В главных ролях: Крис Пайн, Зои Салдана, Закари Куинто, Леонард Нимой, Антон Ельчин.

Звезда системы Хорус внезапно теряет стабильность и начинает перерождаться в сверхновую. Из-за этого гибнет родная планета ромулан. Капитан шахтерского корабля «Нарада» Нерон винит в этом посла Федерации на Ромуле Спока, вулканцев и их союзников землян, которые, по его мнению, не поделились особой технологией, позволявшей спасти планету. Нерон решает отомстить за гибель Ромула и начинает войну с Федерацией планет. Но по стечению обстоятельств он попадает в прошлое, и у него появляется возможность уничтожить Вулкан и Землю. Ради спасения мира вечные конкуренты Спок и Кирк, оказавшиеся на борту «Энтерпрайза», вынуждены объединиться.

Почему стоит посмотреть фильм «Звездный путь»

«Звездный путь» — одиннадцатый художественный фильм одноименной медиафраншизы, которая берет начало с оригинального сериала 1966 года. В нем показана предыстория экипажа космического корабля «Энтерпрайз». Тем не менее фильм нельзя считать классическим приквелом, так как действие разворачивается в альтернативной временной линии, известной как «Шкала Кельвина»;

У фильма множество наград и номинаций. Он стал первым во франшизе «Звездного пути», кто получил премию «Оскар». Киноакадемики отметили ленту в номинации «Лучший грим и прически».

13. «Черная дыра»

Год: 2000;

Страна: США;

Жанр: ужасы, фантастика, боевик;

Рейтинг: IMDb — 7,0, «Кинопоиск» — 7,6;

Режиссер: Дэвид Туи;

В главных ролях: Вин Дизель, Рада Митчелл, Коул Хаузер, Кит Дэвид.

Пассажирский космический корабль получает серьезные повреждения и вынужден совершить аварийную посадку на неизвестной планете. Командир корабля погибает, поэтому командование берет на себя второй пилот Кэролин Фрай. Компания пассажиров очень разношерстная — опасный преступник Риддик, который прекрасно видит в темноте, но слеп при дневном свете, его надсмотрщик Джон, девушка-подросток Джек, паломники-мусульмане, два рудокопа и торговец антиквариатом. На планете они находят заброшенную базу горняков и шаттл, который дает им надежду на спасение. Планету освещают три солнца, но под землей прячутся жуткие монстры. Стоит только наступить темноте, и эти твари выберутся из своих укрытий. Вся надежда на Риддика, который благодаря измененному зрению может всех спасти.

Почему стоит посмотреть фильм «Черная дыра»

Роль Риддика стала для Вина Дизеля знаковой. Было снято несколько продолжений фильма с этим же актером в главной роли;

Идеей сюжета послужил рассказ американского писателя-фантаста Айзека Азимова «Приход ночи».

14. «Луна 2112»

Год: 2009;

Страна: Великобритания;

Жанр: фантастика, драма;

Рейтинг: IMDb — 7,8, «Кинопоиск» — 7,6;

Режиссер: Данкан Джонс;

В главных ролях: Сэм Рокуэлл, Кевин Спейси.

В недалеком будущем на Земле возникает тяжелый энергетический кризис. Спасает ситуацию добыча на Луне гелия-3. На лунном горнодобывающем комплексе заканчивает свою одиночную вахту астронавт-контрактник Сэм Белл. Вместе с ним на базе находится робот Герти. Связь с Землей затруднена, Сэм устал и на грани нервного срыва, но он знает, что дома его ждет жена и маленькая дочка. Однажды Сэм попадает в аварию, подробностей происшествия он не помнит. Но по действиям робота догадывается, что работодатели его обманывают. Выбравшись наружу, Сэм находит луноход со своим двойником внутри. Оказывается оба они — клоны одного человека, который давно вернулся на Землю. Связь с Землей намеренно заглушается, жена Сэма на Земле давно умерла, а его дочь – не малышка, а 15-летний подросток. Но главное — обоим клонам теперь грозит уничтожение.

Почему стоит посмотреть фильм «Луна 2112»

Режиссерский дебют Данкана Джонса, сына Дэвида Боуи, в котором критики разглядели наследие эпохи интеллектуальной фантастики, когда произведение зависит от идей, а не от компьютерной графики и спецэффектов;

Фильм снят при рекордно низком бюджете 5 млн долларов всего за 33 дня. У команды не было денег даже на радиоуправляемые модели. Луноходы передвигались с помощью обычной веревки, которая была потом стерта при компьютерном монтаже. Тем не менее фильм получил множество положительных отзывов.

15. «Автостопом по галактике»

Год: 2005;

Страна: Великобритания, США;

Жанр: фантастика, комедия, приключения;

Рейтинг: IMDb — 6,7, «Кинопоиск» — 7,1;

Режиссер: Гарт Дженнингс;

В главных ролях: Мартин Фриман, Ясин Бей, Сэм Рокуэлл, Зои Дешанель, Билл Найи, Джон Малкович, Алан Рикман.

Фантастический комедийный фильм по одноименному роману английского писателя, драматурга и сценариста Дугласа Адамса. Главный герой землянин Артур Дент вот-вот лишится дома, потому что через его участок должна пройти трасса. Артур готов лечь под бульдозер, но вовремя появившийся друг Форд Префект уговаривает беднягу не делать этого и ведет его в бар. Там Дент узнает дикие новости. Под строительство трассы попал не только его дом, но и вся планета Земля. Представители расы вогонов хотят проложить в космосе скоростное гиперпространственное шоссе. И, кстати, Форд Префект — не безработный актер, как думал Артур, а инопланетянин, прибывший на Землю, чтобы написать статью в «Путеводитель для путешествующих автостопом по галактике».

Покинуть планету нужно немедленно, так как скоро она взорвется. Спасаясь, друзья попадают на корабль вогонов. Обнаружив незваных гостей, те начинают пытать их поэзией, что оказывается настолько отвратительно, что Артур и Форд предпочитают их обществу открытый космос. Друзья оказываются на борту корабля «Золотое сердце», который направляется на поиски планеты Магратея. Туда стремится попасть капитан корабля, недавно избранный президент галактики двухголовый Зафод Библрокс, чтобы узнать ответ на Главный вопрос жизни, Вселенной и всего остального.

Почему стоит посмотреть фильм «Автостопом по Галактике»

Динамичный сюжет, юмор, зрелищность и спецэффекты снискали фильму много поклонников. Абсурдность многих вещей в этой жизни — один из основных посылов киноленты. Планировать и что-то просчитать невозможно, обстоятельства меняются каждую секунду, остается отправиться в путешествие по галактике и довериться этому хаосу.

16. «Космические ковбои»

Год: 2000;

Страна: США;

Жанр: боевик, триллер, приключения;

Рейтинг: IMDb — 6,5, «Кинопоиск» — 6,6;

Режиссер: Клинт Иствуд;

В главных ролях: Клинт Иствуд, Томми Ли Джонс, Дональд Сазерленд, Джеймс Гарнер, Джеймс Кромуэлл.

Четверо ветеранов-астронавтов, участников программы ВВС США, доживают свой век в забвении. Полковник Фрэнк Корвин возится в гараже, бывший инженер Джерри О'Нил тестирует аттракционы, Тэнк Салливан стал баптистским проповедником. Только Уильям Хоукинс продолжает летать на старом тренировочном самолете, развлекая туристов. Но спустя сорок лет они вдруг опять стали очень нужны правительству из-за возникшей угрозы падения на Землю старого советского спутника. Современные специалисты ничего не знают о технике и технологиях 1950-х. Ветеранов просят помочь разобраться с навигационной системой спутника. Взамен старики требуют отправить их в космос.

Почему стоит посмотреть фильм «Космические ковбои»

Атмосферу картины создает звездный актерский состав: три обладателя «Оскара» — Клинт Иствуд, Томми Ли Джонс и Марша Гей Харден, номинант на премию Джеймс Кромвель и другие знаменитые исполнители.

17. «Миссия «Серенити»

Год: 2005;

Страна: США;

Жанр: фантастика, боевик, триллер, приключения;

Рейтинг: IMDb — 7,8, «Кинопоиск» — 7,2;

Режиссер: Джосс Уидон;

В главных ролях: Нэйтан Филлион, Джина Торрес, Алан Тьюдик, Морена Баккарин.

Капитан звездолета «Серенити» Мэл Рэйнольдс принимает на борт талантливого молодого доктора Саймона и его сестру Ривер, спасенную братом из секретной правительственной лаборатории Альянса. Ривер умеет читать мысли и ей известен некий секрет, который ни в коем случае не должен быть разглашен. Поэтому за Саймоном и Ривер охотится суперагент Альянса. Мэл, ставший свидетелем разнообразных сверхспособностей Ривер, хочет докопаться до истины. Выясняется, что ключ к разгадке находится на планете Миранда. Звездолет «Серенити» направляется на эту планету.

Почему стоит посмотреть фильм «Миссия «Серенити»

Закрученный и динамичный сюжет. Фильм удостоен премии «Хьюго» в номинации «Лучшая постановка крупной формы» как лучший фантастический фильм года.

Фильмы о космосе с 2010 года

18. «Интерстеллар»

Год: 2014;

Страна: США, Великобритания, Канада;

Жанр: фантастика, драма, приключения;

Рейтинг: IMDb — 8,7, «Кинопоиск» — 8,6;

Режиссер: Кристофер Нолан;

В главных ролях: Мэттью Макконахи, Энн Хэтэуэй, Мэтт Деймон, Джессика Честейн, Билл Ирвин, Эллен Берстин, Майкл Кейн.

На планете Земля происходит изменение климата. В условиях пыльных бурь единственная жизнеспособная культура — кукуруза, но и ее выращивание под угрозой. А значит грядет массовый голод. Спасти человечество может поиск другой планеты, пригодной для жизни. Бывший астронавт NASA, а ныне фермер Джозеф Купер однажды после пыльной бури обнаруживает странные знаки. Они приводят его на секретный объект NASA, возглавляемый его бывшим руководителем профессором Джоном Брэндом. С группой астронавтов Купер отправляется в космос для поиска нового дома для жителей Земли.

Почему стоит посмотреть фильм «Интерстеллар»

Картина получила большое количество наград, среди них — «Оскар» за лучшие визуальные эффекты;

Планы по созданию научно-фантастического фильма, в основу которого легли исследования физика-теоретика Кипа Торна, были озвучены еще в 2006 году. В 2007 году к работе над сценарием привлекли Джонатана Нолана. А он, в свою очередь, рекомендовал киностудии взять режиссером картины своего брата Кристофера Нолана. Над сценарием братья работали совместно. Торн стал научным консультантом и исполнительным продюсером картины;

Фильм вошел в число лучших фантастических фильмов начала XXI века. Достоверность и реалистичность сюжета высоко оценили ученые.

19. «Гравитация»

Год: 2013;

Страна: США, Мексика, Великобритания;

Жанр: фантастика, триллер, драма;

Рейтинг: IMDb — 7,7, «Кинопоиск» — 7,5;

Режиссер: Альфонсо Куарон;

В главных ролях: Сандра Буллок, Джордж Клуни.

Шаттл попадает в облако космического мусора и выходит из строя. Почти весь экипаж астронавтов, работавших в открытом космосе, гибнет. В живых остаются только специалист по медицинскому инжинирингу доктор Райан Стоун и ветеран космических полетов Мэтью «Мэтт» Ковальски. Выжившим нужно решить, как вернуться домой, ведь шаттл теперь для этого не пригоден. В открытом космическом пространстве, не имея связи с Землей, Стоун и Ковальски нужно добраться до МКС, а от станции — до ближайшего исправного корабля.

Почему стоит посмотреть фильм «Гравитация»

Режиссер Альфонсо Куарон еще в детстве был поклонником советской космической программы, на стене в его комнате висели портреты Юрия Гагарина и Алексея Леонова. В работе над фильмом он вдохновлялся историей выхода Леонова в открытый космос;

Фильм насыщен спецэффектами. Более половины событий на экране созданы с помощью компьютерной графики;

У фильма множество наград, в том числе семь премий «Оскар».

20. «Марсианин»

Год: 2015;

Страна: США, Великобритания, Венгрия, Иордания;

Жанр: фантастика, приключения;

Рейтинг: IMDb — 8,0, «Кинопоиск» — 7,8;

Режиссер: Ридли Скотт;

В главных ролях: Мэтт Деймон, Джессика Честейн, Чиветел Эджиофор.

Космическая робинзонада, снятая по одноименному бестселлеру Энди Вейера, опубликованному в 2011 году. Экспедиция NASA «Ares III», высадившаяся на Марсе, попадает в песчаную бурю. Командир экипажа принимает решение эвакуироваться с планеты. Но по пути к взлетной площадке одного из астронавтов, ботаника Марка Уотни, сбивает элемент спутниковой антенны, и он исчезает в вихре. Команда считает его погибшим и покидает планету. Однако Уотни выживает. Раненный, без связи, он добирается до модуля, где жили астронавты.

Запасов пропитания ему едва ли хватит до прибытия следующей экспедиции. Марк пробует вырастить на Марсе урожай картофеля, используя имеющиеся возможности. Тем временем специалисты NASA, изучив снимки с базы астронавтов на Марсе, делают вывод, что Уотни выжил. С ним удается установить связь, но экспедиция по его спасению под вопросом.

Почему стоит посмотреть фильм «Марсианин»

У картины оптимистичный посыл: человечество не погибнет, а продолжит свое развитие. Позитивный сюжет с элементами комедии притягивает к фильму и взрослую, и юную аудиторию. Драматические повороты воспринимаются как тест на способность человека найти решение даже в патовой ситуации. Акцент сделан не на философские рассуждения, а на практические действия героя в противостоянии внешним условиям;

Местом натурных съемок стала пустыня Вади-Рам в Иордании, также называемая Лунной долиной. Здесь снимались и многие другие фантастические картины, посвященные Красной планете, такие как «Миссия на Марс», «Последние дни на Марсе»;

Актерам при подготовке к съемкам пришлось погрузиться в тему, в частности, знакомиться с материалами NASA. В фильме особое внимание уделено научной составляющей.

21. «Стражи Галактики»

Год: 2014;

Страна: США;

Жанр: комедия, фантастика, боевик, приключения;

Рейтинг: IMDb — 8,0, «Кинопоиск» — 7,9;

Режиссер: Джеймс Ганн;

В главных ролях: Крис Прэтт, Зои Салдана, Дейв Батиста, Вин Дизель, Брэдли Купер.

Мальчика-сироту Питера Квилла похищает с планеты Земля космический корабль опустошителей. Они обучают парня преступному ремеслу. Повзрослев, Питер берет прозвище Звездный Лорд. Он работает в одиночку, выполняя разные задания. Однажды Квилл по заказу похищает магический артефакт Сферу, принадлежащий могущественному злодею Ронану. За ним начинается космическая охота. Квилл вместе с его преследователями — воинственным енотом Ракетой, древообразным гуманоидом Грутом, смертельно опасной Гаморой, а также арестантом Драксом Разрушителем — оказывается в тюрьме на далекой планете. Для побега, мести Ронану и продажи Сферы космическим преступникам приходится стать союзниками и действовать сообща.

Почему стоит посмотреть фильм «Стражи Галактики»

Супергеройский фильм, основанный на серии комиксов издания Marvel. Харизматичные характеры, отвязные шутки, множество трюков и динамичный сюжет снискали картине успех у зрителей;

90% фильма — визуальные эффекты. Два персонажа — Ракета и Грут — потребовали особо тщательной работы аниматоров. Роль Ракеты с помощью технологий захвата движения исполняет американский актер Шон Ганн, а озвучивает персонажа Брэдли Купер. Грут говорит голосом актера Вина Дизеля.

22. «Стартрек: Возмездие»

Год: 2013;

Страна: США;

Жанр: фантастика, боевик, приключения;

Рейтинг: IMDb — 7,7, «Кинопоиск» — 7,7;

Режиссер: Джей Джей Абрамс;

В главных ролях: Крис Пайн, Закари Куинто, Зои Салдана, Бенедикт Камбербэтч.

Еще один полнометражный фильм культовой медиафраншизы «Звездный путь». Действие происходит в 2259 году. Джеймс Кирк отстранен от командования космическим кораблем «Энтерпрайз» после того, как корабль заметили первобытные жители планеты Нибиру в то время, как Кирк спасал их и Спока от извержение вулкана. Однако это событие нарушило Главную директиву Федерации. Теперь командование кораблем перешло к адмиралу Кристоферу Пайку, а Кирк понижен до помощника командира. Однако новая угроза заставляет забыть о конфликте и разногласиях. Войну Федерации объявил командир Звездного флота Джон Харрисон, который оказывается генетически модифицированным сверхчеловеком по имени Хан Нуньен Сингх, или просто Хан. Остановить его может только команда «Энтерпрайза».

Почему стоит посмотреть фильм «Стартрек: Возмездие»

В фильм много экшн-сцен: драк, перестрелок, взрывов и крушений;

Кинокартина стала самой кассовой в медиафраншизе «Звездный путь»;

Последнее появление Леонарда Нимоя в роли Спока — в феврале 2015 года актер скончался в возрасте 83 лет. Нимой играл Спока в кино и на телевидении почти пятьдесят лет — от пилотного эпизода оригинального сериала в 1964 году до фильма 2013 года.

23. «Стартрек: Бесконечность»

Год: 2016;

Страна: США, Китай, ОАЭ, Канада;

Жанр: фантастика, боевик, триллер, приключения;

Рейтинг: IMDb — 7,0, «Кинопоиск» — 6,9;

Режиссер: Джастин Лин;

В главных ролях: Крис Пайн, Закари Куинто, Саймон Пегг, Карл Урбан, Зои Салдана.

Фильм входит в культовую научно-фантастическую медиафраншизу «Звездный путь». Космический корабль «Энтерпрайз» прибывает для дозаправки на базу Йорктаун. Капитан корабля Джим Кирк переживает кризис. Он просит назначить командиром «Энтерпрайза» своего старшего помощника Спока. Но у Спока проблемы в личной жизни. Переживания героев улетучиваются, когда в Йорктаун прибывает инопланетянка Калара, которая рассказывает, что ее корабль терпит бедствие на планете Алтамид.

«Энтерпрайз» выдвигается на помощь, но по дороге его атакуют дроны под руководством бывшего майора спецназа Объединенной Земли Балтазара Эдисона, ныне известного как злодей Кролл. Враги берут «Энтерпрайз» на абордаж и захватывают артефакт Арбонат, найденный командой Кирка. Калара оказывается шпионкой Кролла. Получив Арбонат, Кролл может создать мощное оружие и напасть на Федерацию, а у него есть повод для мести. Команда «Энтерпрайза» должна помешать его планам.

Почему стоит посмотреть фильм «Стартрек: Бесконечность»

Динамичный сюжет и много экшена: перестрелки, сражения, погони – все в лучших традициях медифраншизы;

Фильм стал последним для американского актера Антона Ельчина, исполнившего роль Павла Чехова. Он погиб в результате несчастного случая в 2016 году. Картина посвящена его памяти, а также памяти исполнителя роли Спока Леонарда Нимоя, умершего в 2015 году.

24. «Прометей»

Год: 2012;

Страна: Великобритания, США;

Жанр: фантастика, ужасы;

Рейтинг: IMDb — 7,0, «Кинопоиск» — 7,0;

Режиссер: Ридли Скотт;

В главных ролях: Нуми Рапас, Майкл Фассбендер, Шарлиз Терон, Идрис Эльба, Гай Пирс.

Первый фильм планируемой трилогии приквелов «Чужой». Археологи обнаруживают в пещерах Шотландии звездную карту, которая совпадает с подобными наскальными рисунками разных древних цивилизаций. Исследователи приходят к выводу, что это приглашение от инопланетной расы Создателей. Космический корабль «Прометей» направляется на далекую планету, чтобы найти следы цивилизации. Первое, что видят члены экспедиции — необычное искусственное сооружение с системой генерации воздуха, статуей гуманоидной головы и трупом Создателя. Анализ показал, что ДНК человека и Создателей совпадают. Исследователям нужно выяснить, что случилось с представителями древней расы и не грозит ли это гибелью человечеству.

Почему стоит посмотреть фильм «Прометей»

Глубокий смысловой подтекст фильма. Уже само название отсылает к Прометею из древнегреческой мифологии, который, даровав людям огонь, подвергся наказанию. Еще одна тема — сотворение мира и вечные вопросы человека «Кто я? Кто создал меня?» В фильме нет никаких выводов, авторы лишь дают зрителям информацию для размышления;

Особые визуальные и звуковые эффекты картины, а также выразительные пейзажи: съемки проходили в Исландии у подножия вулкана, на Деттифоссе — самом мощном водопаде в Европе, в долине Вади Рам в Иордании.

25. «Вызов»

Год: 2023;

Страна: Россия;

Жанр: драма;

Рейтинг: IMDb — 6,7, «Кинопоиск» — 7,8;

Режиссер: Клим Шипенко;

В главных ролях: Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков, Елена Валюшкина.

Космонавт Олег Богданов получает тяжелую травму во время выхода в открытый космос, в результате чего у него затруднено дыхание и началось гнойное воспаление. Нужна срочная операция, но транспортировать Богданова на Землю смертельно опасно – он может не выдержать перегрузок. Для консультации в Роскосмос приезжают хирурги Валентин Вершинин и Евгения Беляева. Выход один — делать операцию на борту МКС. Направить на орбиту полноценную хирургическую бригаду невозможно, сложнейшую операцию придется делать кому-то из хирургов в одиночку, используя в качестве ассистентов других космонавтов, находящихся на МКС. После испытания нескольких претендентов выбор падает на Евгению Беляеву, которая первоначально должна была только разработать план операции. Ей предстоит совершить невозможное — спасти жизнь пациенту в условиях невесомости.

Почему стоит посмотреть фильм «Вызов»

Первый фильм, снятый в космосе, в реальных условиях невесомости. Исполнительницу роли Евгении Беляевой отбирали среди 3000 претенденток. Выбор пал на Юлию Пересильд, которая, помимо творческого отбора, успешно прошла все медкомиссии. Режиссер Клим Шипенко выполнял в полете функции оператора, гримера и художника-постановщика. Также на всякий случай к полету готовился и дублирующий экипаж;

Космонавты Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Петр Дубров, находившиеся на МКС, стали полноценными исполнителями ролей в фильме;

Красивые виды, снятые на борту Международной космической станции.

26. «Мира»

Год: 2022;

Страна: Россия;

Жанр: фантастика, приключения, драма;

Рейтинг: IMDb — 5,8, «Кинопоиск» — 7,4;

Режиссер: Дмитрий Киселев;

В главных ролях: Вероника Устимова, Анатолий Белый (признан в РФ иностранным агентом), Дарья Мороз, Максим Лагашкин, Андрей Смоляков.

Фильм-катастрофа, в котором действие происходит в недалеком будущем во Владивостоке. В непосредственной близости от Земли должен пролететь огромный астероид, что вызовет на планете метеоритный дождь. Все с интересом ждут этого события. Но выясняется, что ширина метеоритного потока будет значительно больше, чем предполагалось, и Владивосток окажется под ударом. Космонавт-бортинженер Валерий Арабов, много лет безвылазно работающий на космической станции «МИР-А», пытается спасти от гибели свою пятнадцатилетнюю дочь Леру, которая живет во Владивостоке с матерью, отчимом и сводным братом. Он использует все имеющиеся на космической станции технические возможности, чтобы помочь девочке выжить.

Почему стоит посмотреть фильм «Мира»

Зрелищный фильм-катастрофа с множеством спецэффектов и сюжетом, который держит в напряжении;

Трогательная история отношений дочери и отца, который, несмотря на расстояние, всегда придет на помощь.

27. «Салют 7»

Год: 2017;

Страна: Россия;

Жанр: триллер, драма, приключения;

Рейтинг: IMDb — 7,2, «Кинопоиск» — 7,5;

Режиссер: Клим Шипенко;

В главных ролях: Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Александр Самойленко, Виталий Хаев, Оксана Фандера, Любовь Аксенова.

Советская станция «Союз-7», находившаяся на орбите в беспилотном режиме, теряет управление и перестает отвечать на сигналы из Центра управления полетами. Это становится событием номер один в мире. Западная пресса нагнетает ситуацию, заявляя, что станция может рухнуть на Землю. США готовят к полету на станцию челнок «Челленджер», но советская сторона не может допустить, чтобы технологические секреты попали в руки американцев. Для спасения станции решено отправить корабль «Союз Т-13» с двумя космонавтами на борту: инженером-конструктором Виктором Алехиным и ранее отстраненным от полетов Владимиром Федоровым — только ему по силам сделать сложный маневр: пристыковать корабль к хаотично вращающейся станции.

Почему стоит посмотреть фильм «Союз 7»

Фильм основан на реальных событиях по спасению орбитальной станции «Салют-7» в 1985 году. Прототипами главных героев стали космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных. При написании сценария использовалась дневники последнего. Консультантами картины стали космонавты, специалисты «Роскосмоса» и РКК «Энергия».

28. «Время первых»

Год: 2017;

Страна: Россия;

Жанр: приключения, триллер, биография;

Рейтинг: IMDb — 7,2, «Кинопоиск» — 7,5;

Режиссер: Дмитрий Киселев;

В главных ролях: Евгений Миронов, Константин Хабенский, Владимир Ильин, Анатолий Котенев, Александра Урсуляк.

Фильм о первом выходе человека в открытый космос. Действие происходит в 1960-е годы в разгар космической гонки между СССР и США. Главный конструктор Сергей Королев объявляет о решении руководства СССР ускорить космическую программу. Корабль «Восход-2» необходимо запустить в 1965 году вместо 1967 года. Кроме того, во время полета должен быть осуществлен выход человека в открытый космос. К полету готовятся Алексей Леонов и Павел Беляев. Несмотря на сжатые сроки, они преодолевают все препятствия. «Восход-2» успешно стартует и выходит на орбиту. Но после триумфального выхода Алексея Леонова в космос все идет не по плану.

Почему стоит посмотреть фильм «Время первых»

В основе фильма реальные исторические события 18 марта 1965 года, когда советские космонавты Павел Беляев и Алексей Леонов первыми совершили выход в открытый космос, а затем аварийное приземление в тайге. Консультантом картины выступил сам Леонов.

29. «Гагарин. Первый в космосе»

Год: 2013;

Страна: Россия;

Жанр: драма, биография, история;

Рейтинг: IMDb — 6,5, «Кинопоиск» — 7,1;

Режиссер: Павел Пархоменко;

В главных ролях: Ярослав Жалнин, Михаил Филиппов, Владимир Стеклов, Ольга Иванова, Вадим Мичман.

Фильм рассказывает о событиях накануне старта корабля «Восход-1» и первом полете человека в космос. Все это время Юрий Гагарин вспоминает разные моменты своей жизни: детство, юность, прохождение отбора в отряд космонавтов, знакомство с будущей женой Валентиной и отношения с генеральным конструктором Сергеем Королевым.

Почему стоит посмотреть фильм «Гагарин. Первый в космосе»

Работа над фильмом продолжалась несколько лет. Авторы постарались отразить разные моменты биографии Юрия Гагарина, и он предстал перед зрителями как реальный человек, а не глянцевый герой. Картина стала первым фильмом-биографией о Юрии Гагарине, на который дала согласие семья космонавта.

30. «Прибытие»

Год: 2016;

Страна: США, Канада;

Жанр: фантастика, драма, детектив;

Рейтинг: IMDb — 7,9, «Кинопоиск» — 7,6;

Режиссер: Дени Вильнев;

В главных ролях: Эми Адамс, Джереми Реннер, Форест Уитакер, Майкл Стулбарг, Марк О'Брайен.

В разных местах на поверхности Земли появляются странные огромные объекты — «ракушки», которые, по всей вероятности, имеют внеземное происхождение. Пытаясь выяснить назначение объектов, спецслужбы США привлекают в числе других специалистов лингвиста Луизу Бэнкс и астрофизика Иэна Доннели. Внутри ракушки находится обитаемый корабль с инопланетянами — гептаподами, которые пытаются вступить в контакт с исследователями через прозрачную стену. Постепенно Луиза осваивает их язык и начинает обмениваться с ними сообщениями.

Почему стоит посмотреть фильм «Прибытие»