Президент кинофестиваля ответил, является ли «Евразия» новыми Каннами

Президент кинофестиваля «Евразия», кинорежиссер Тигран Кеосоян, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на пресс-конференции, призвал не сравнивать мероприятие с Голливудом и Каннами. По его словам, формат фестиваля уникален, а попытки создать аналоги являются «ущербными». В свою очередь депутат Госдумы Алена Аршинова заявила, что считает мероприятие ответом Западу.

Не надо ни с кем сравнивать. Это самая большая, на мой взгляд, ущербность, когда говорят: «А я сделаю сейчас как Венецианский [кинофестиваль], а мы сейчас „Оскару“ [покажем]». Не надо. Надо делать свое. Уникальность этого фестиваля, как мне кажется, в ее забытом принципе: узнать друг друга лучше, познакомиться, уважать и понимать лучше друг друга. Не зная культурных кодов, ты не можешь понять [искусство] и, следовательно, будешь враждебен, а враждебность — это плохо, — отметил Кеосаян.

Аршинова, отвечая на тот же вопрос, отметила, что задача фестиваля — дать альтернативное мнение и помочь развитию как российского кинематографа, так и кинематографа других стран. По мнению парламентария, Голливуд и Канны крайне агрессивны в продвижении нетрадиционных ценностей в массы и России следует дать этому отпор.

Это в том числе продвижение наших традиционных ценностей, потому что люди боятся говорить о том, что они разделяют традиционные ценности в других странах. <...> Наша задача — не стесняться себя, а активно заявлять о себе, — добавила она.

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