Стартовали съемки триллера «Кто-то должен умереть» с Павлом Деревянко

Кинокомпании QS FILMS и Forza Film объявили о старте съёмок триллера «Кто-то должен умереть». Также представители пресс-службы поделились множеством кадров с площадки.

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В центре повествования – две семейные пары. По сюжету всегда спокойная и рассудительная Юля решает сыграть с неверным мужем и его любовницей в игру, в которой изменщики должны доказать, что по-настоящему любят друг друга. А иначе — они умрут.

Главные роли в ленте исполнят Юлия Снигирь, Павел Деревянко и Аглая Тарасова. Кресло режиссёра занял Евгений Григорьев («Подельники»).

Премьера триллера «Кто-то должен умереть» в кинотеатрах России состоится в 2025 году. Точная дата пока не раскрывается.