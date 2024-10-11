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Энтони Маки и Морена Баккарин сражаются с монстрами в дублированном трейлере «Хищных земель»

В сети появился новый дублированный трейлер фантастического постапокалиптического триллера «Хищные земли», главные роли в котором исполнили Энтони Маки и Морена Баккарин.

Энтони Маки сражается с монстрами в дублированном трейлере «Хищных земель»
© Kinobugle.ru

После появления таинственных чудовищ, разрушивших привычный миропорядок и убивших бОльшую часть людей, выжившие вынуждены жить высоко в горах. Постепенно быт наладился. Но однажды больному ребенку потребовались медикаменты, которые есть только внизу. Горстка смельчаков решает спуститься и достать все необходимое.

Режиссерское кресло занял Джордж Нолфи — постановщик картин «Меняющие реальность» и «Банкир».

Компания Global Film официально выпустит «Хищные земели» в российский прокат 7 ноября, на день раньше, чем в США.

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Энтони Маки
Джордж Нолфи