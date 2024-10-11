В программу фестиваля "Евразия-кинофест" вошли более 50 фильмов

Международный кинофестиваль "Евразия-кинофест", который пройдет в Москве 17-21 октября, представит в программе 53 фильма из 20 стран, сообщила программный директор кинофестиваля, режиссер Александра Жукова на пресс-конференции.

"В конкурсе документального кино будет 16 фильмов, в полнометражном конкурсе - 9, в коротком метре - 21 фильм. Кроме того, у нас большая система спецпоказов, ретроспективных показов. У нас участвуют 53 фильма из 20 стран. Это почти все страны Евразии, включая Грузию, Азербайджан, Армению, Молдову, примкнувшие к ним Китай, Швейцарию, Малайзию", - поделилась она.

По словам президента кинофестиваля, кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, фестиваль также будет рассматривать гранты на создание будущих фильмов.

"Гуманизм в высшем смысле этого слова этого фестиваля <...> - это не просто сделать галочку, еще один международный кинофестиваль. Нет, я увидел, что в программе организаторов стоит тур по странам - участникам фестиваля с показами фильмов лауреатов и программными фильмами, что очень важно", - добавил он.

Как отметили организаторы, в событии примут участие более 250 специалистов киноиндустрии из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и других стран. Помимо показов, в дни фестиваля пройдут мастер-классы, круглые столы, встречи с актерами и режиссерами.