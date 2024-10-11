Фильм телеканала «МИР» о геологах получил специальный приз

Документальный фильм «Геологи на вес золота», снятый для программы «Специальный репортаж» на телеканале «МИР 24», получил специальный приз в конкурсе «Лучший фильм о профессии», который проходил в июле-октябре 2024 г. в рамках фестиваля документальных фильмов «МайнМуви» (MineMovie) на платформе форума «Майнекс Россия» в Москве.

Как рассказала автор фильма, шеф-редактор программ информационного канала «МИР 24» Елена Заднепровская, фильм посвящен геологам, которых в наши дни остро не хватает в горнодобывающих компаниях. На рубеже 2000-х профессия потеряла свою привлекательность. В геологии прервалась преемственность поколений. И к нашим дням в отрасли оказался серьезный дефицит специалистов.

«Фильм рассказывает о современных геологах, которые соединяют романтику профессии с современными технологиями, – говорит Елена. – До сих пор в обществе жив старый образ геолога: бородатый мужчина с огромным рюкзаком, киркой и лопатой. Он не вписывается в мир инноваций. Тем временем геология шагнула далеко вперед. В арсенале современного специалиста компьютерные программы, составляющие карты магнитных аномалий, малогабаритное бурение, сохраняющее природу, портативные рентгеновские газоанализаторы. Современное рабочее место геолога – это компьютер с двумя-тремя мониторами, на которых он строит блочные модели цифрового рудника».

Как рассказала автор фильма, съемки проходили в Свердловской области на золотоносных месторождениях крупной горнодобывающей компании. Над фильмом работала целая команда: операторы Павел Матвеев, Артем Куковский, режиссер Виктория Фролова, монтажер Евгения Контарева. Реконструкцию продюсировала Яна Манакина. Фильм получил специальный приз от Росгеологии «за лучшее отражение профессии геолога в рамках фестиваля документальных фильмов».