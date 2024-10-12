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В октябре в кино выходят «Лермонтов», «Огниво», «Бемби» и «Ёжик в тумане»

24 октября в российский прокат выйдет новая киносказка «Огниво», снятая по мотивам одноимённого произведения Ганса Христиана Андерсена. Авторами фильма выступили создатели прошлогоднего хита «По щучьему велению». Также в октябре состоится премьера фильма «Федя. Народный футболист», рассказывающего о жизни знаменитого полузащитника московского «Спартака» Фёдора Черенкова. Помимо этого, в октябре в кинотеатрах покажут комедии «Битва пап» и «Возвращение попугая Кеши», новую экранизацию романа об оленёнке Бемби и триллер о китайских дипломатах «Возвращение домой». На большом экране можно будет посмотреть мультфильм «Ёжик в тумане» и отреставрированную версию советского фильма «Лермонтов».

Что посмотреть в октябре в кино
© Кадр из трейлера фильма "Лермонтов"

«Битва пап»

Костя и Маша решили пожениться, однако организовать свадьбу не так-то просто из-за упрямства их родителей. Отец жениха — бывший военный. Он хочет отпраздновать бракосочетание в Доме офицеров вместе со всей многочисленной роднёй. В свою очередь, папа Маши предлагает вместо этого устроить дорогую вечеринку в Дубае, чтобы не ударить в грязь лицом перед своими партнёрами по бизнесу. В итоге между ними разворачивается настоящее противостояние. При этом упрямых папаш совершенно не интересует, чего хотят сами молодые люди.

Родителей Кости сыграли Максим Лагашкин и Ирина Пегова. Их экранные антагонисты — Александр Златопольский и Людмила Артемьева. В образе молодожёнов на экране предстанут Константин Раскатов и Алиса Лозовская. Одну из ролей в фильме также исполнил недавно ушедший из жизни Роман Мадянов. Комедия вышла в прокат 10 октября — ко Дню отца.

«Лермонтов», «Ёжик в тумане» и «Сказка сказок»

В октябре на большом экране также покажут несколько советских лент. Так, 15-го числа в прокат выходит картина «Лермонтов», в которой Николай Бурляев выступает как режиссёр и исполнитель главной роли. Выход фильма приурочен к 210-летию со дня рождения великого русского поэта и прозаика.

У этой ленты непростая судьба. Она была снята в 1986 году и стала режиссёрским дебютом Бурляева. В годы перестройки фильм пришёлся не ко двору, из-за чего зрители его так и не увидели. По мнению режиссёра, причиной стала патриотичность картины, которая была неприятна либерально настроенным кинематографистам того времени.

«Это авторская версия, которую мы все вместе создали в 1986 году. Она тогда подверглась тотальному уничтожению тех, кто побежал впереди так называемой перестройки. Они потребовали, чтобы этот фильм лёг на полку. Чтобы не показывать, не продавать за границу», — говорит режиссёр.

С 17 октября в кинотеатрах также можно будет посмотреть легендарные мультфильмы Юрия Норштейна«Ёжик в тумане» и «Сказка сказок». Их прокат подготовлен «Союзмультфильмом» и компанией «Кино.Арт.Про».

«Бемби. История жизни в лесу»

Роман австрийского писателя Феликса Зальтена «Бемби, история лесной жизни» вышел в 1923 году и уже успел покорить не одно поколение читателей. Существует несколько экранизаций этого произведения, в том числе одноимённый диснеевский мультфильм 1942 года. 17 октября российские зрители смогут познакомиться с новой версией приключений молодого оленёнка, которую создали французские кинематографисты.

Картина снималась на природе с настоящими животными, которых обучали опытные дрессировщики. Закадровый голос в фильме принадлежит знаменитой французской певице Милен Фармер.

«Огниво»

Ваня находит волшебное огниво, которое может исполнять желания. Теперь героя и его лошадку по имени Куда-надо ждут опасные приключения, битвы, засады и коварный враг. Пройти испытания и найти себя главному герою поможет его юная спутница — царевна Даша.

Режиссёром «Огнива» выступил автор прошлогоднего хита «По щучьему велению» Александр Войтинский. По его словам, сценарий новой киносказки представляет собой смесь одноимённого произведения Ганса Христиана Андерсена и русского фольклора.

«По жанру это классическая русская сказка с чудесами и озорством, с царём Берендеем, слугой Балалаем, коварным Лиходеем и непокорным Иваном-себе-на-уме», — рассказал постановщик.

Ваню в фильме сыграл Роман Евдокимов. В картине также снялись Антонина Бойко, Михаил Трухин, Ян Цапник, Ирина Старшенбаум и Юрий Кузнецов. Премьера ленты намечена на 24 октября.

«Возвращение домой»

Китайский триллер рассказывает о двух сотрудниках МИД КНР, которым приходится эвакуировать своих сограждан из охваченной войной африканской страны. В основу сценария легли реальные события, произошедшие в Ливии в 2011 году. По словам режиссёра Жао Сяочжи, при работе над фильмом его больше всего тронули истории реальных дипломатов, которые стали прототипами главных героев.

«Дипломатический работник не может применять силу; какие методы мог он использовать, чтобы вернуть так много людей из раздираемой конфликтом страны к нам на родину в целости и сохранности? Этот процесс наверняка связан со множеством самых разных опасностей», — приводит его слова издание China Daily.

По итогам 2022 года фильм «Возвращение домой» вошёл в пятёрку самых кассовых лент КНР, собрав в прокате более $235 млн. На российские экраны триллер выйдет 24 октября.

«Федя. Народный футболист»

Фёдор Черенков — легендарный полузащитник «Спартака», который провёл за московский клуб рекордные 515 матчей. В составе красно-белых он трижды становился чемпионом СССР. На его счету также бронзовые медали Олимпийских игр 1980 года и множество других наград.

31 октября на экраны выходит биографический фильм о Черенкове. Режиссёр фильма Николай Акелькин отмечает, что в этом проекте для него главным было передать характер спортсмена. В интервью ТАСС он также пообещал зрителям эффектные футбольные сцены.

«Те, кто смотрел монтажную версию, говорят, что фильм получился, и особо выделяют непосредственно футбольные сцены. Могу сказать со всей уверенностью, что так мощно в России футбол ещё не снимали», — сказал Акелькин.

Сценарий к ленте написал сам режиссёр в соавторстве с известным спортивным журналистом Ильёй Казаковым. Роль Черенкова досталась Стасу Румянцеву. В картине также снялись Борис Щербаков, Николай Фоменко, Игорь Петренко, Сергей Мигицко и Александр Носик.

«Возвращение попугая Кеши»

Школьный учитель географии из Сочи Митяй переживает непростой период — у него серьёзный разлад с девушкой Лерой. Всё дело в том, что она хочет роскошной жизни, которую простой учитель обеспечить не может. В этот момент Митяй знакомится с разумным попугаем Кешей, который тоже страдает от разлуки с возлюбленной. Человек и птица становятся друзьями и решают помочь друг другу.

Роль Митяя исполнил Никита Кологривый, а Кешу озвучил Гарик Харламов. В картине также появятся Оксана Акиньшина, Ефим Шифрин и Роман Курцын. По словам режиссёра ленты Олега Асадулина, зрителей ждёт много приключений, юмора и положительных эмоций.

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