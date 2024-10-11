Представлен первый постер фильма «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга

Кинокомпания Neon представила первый постер фильма «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга. На нём изображена жуткая игрушка зверька со злыми красными глазами.

© Чемпионат.com

Сюжет ленты основан на одноимённом рассказе Стивена Кинга о двух братьях-близнецах, нашедших на чердаке старую игрушку обезьяны. После серии странных событий они решают избавиться от неё, но спустя много лет вновь сталкиваются с кошмарами прошлого.

Главных героев сыграл Тео Джеймс (трилогия «Дивергент», «Белый лотос»), в фильме также появятся Татьяна Маслани («Дневники мертвецов») и Элайджа Вуд («Властелин колец»).

Мировая премьера ленты состоится 21 февраля.

Первый постер