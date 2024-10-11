$96.07-1.17105.11-1.40
Войти в почту

Первый постер фильма «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга — от режиссёра «Собирателя душ»

Кинокомпания Neon представила первый постер фильма «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга. На нём изображена жуткая игрушка зверька со злыми красными глазами.

Представлен первый постер фильма «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга
© Чемпионат.com

Сюжет ленты основан на одноимённом рассказе Стивена Кинга о двух братьях-близнецах, нашедших на чердаке старую игрушку обезьяны. После серии странных событий они решают избавиться от неё, но спустя много лет вновь сталкиваются с кошмарами прошлого.

Главных героев сыграл Тео Джеймс (трилогия «Дивергент», «Белый лотос»), в фильме также появятся Татьяна Маслани («Дневники мертвецов») и Элайджа Вуд («Властелин колец»).

Мировая премьера ленты состоится 21 февраля.

Первый постер

© Чемпионат.com
Фильмы и сериалы
Дивергент
Обезьяна
Элайджа Вуд
Тео Джеймс
Татьяна Маслани
Стивен Кинг