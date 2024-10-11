Объявлена программа кинофестиваля «Послание к человеку»

В Петербурге с 18 по 27 октября пройдет 34-й международный кинофестиваль "Послание к человеку".

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В программе этого года - 77 конкурсных фильмов и более 130 фильмов спецпрограмм. Среди жюри и гостей фестиваля - профессионалы кино и искусства со всего мира, от Непала и Аргентины до Италии и Канады.

Сегодня объявлена программа главных дней смотра - открытия и закрытия.

Фестиваль откроет 18 октября российская премьера фильма Али Аббаси "Ученик. Восхождение Трампа" (Канада-Дания-Ирландия) - всего через неделю после его выхода в американский прокат. Показ пройдет в кинотеатре "Аврора". Картина участвовала в конкурсе Каннского фестиваля 2024 года. Это история молодого Дональда Трампа в самом начале его карьеры, еще далекой от политики. Время и место действия: 1970-1980-е в Нью-Йорке, период, когда Трамп был погружен в риэлторский бизнес с амбицией подчинить себе весь город.

Вечером этого же дня на Новой сцене Александринского театра состоится торжественная церемония открытия фестиваля.

26 октября - закрытие форума. Церемония награждения состоится вечером на киностудии "Лендок". А днем - опять-таки в кинотеатре "Аврора" - зрители смогут увидеть "Все, что нам кажется светом" молодого индийского режиссера Паял Кападия, фильм-триумфатор Каннского фестиваля этого года, получивший на нем Гран-при. К слову, это первый индийский фильм в конкурсе Канн за 30 лет. Игровой дебют Кападия, снимавшей прежде документальное кино, рассказывает историю двух девушек в Мумбаи, большом и хаотичном современном городе, о том, как на пути к личному счастью они входят в конфликт с традициями, по-прежнему управляющими индийской современностью. Картина снята в копродукции: Нидерланды, Индия, Италия, Люксембург, Франция.

27 октября в Доме кино пройдут показы фильмов-лауреатов конкурсных программ 34 МКФ "Послание к человеку".

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Кстати

С 1 по 30 ноября в шести регионах России будет представлена программа региональных кинопоказов ("Эхо "Послания к человеку"), в которую войдут лучшие картины - участники конкурса.

Ранее кинофестиваль "Послание к человеку" объявил пять составов жюри.

Справка "РГ"

Фестиваль "Послание к человеку" основал в 1989 году в Ленинграде режиссер Михаил Литвяков, ныне - почетный президент кинофестиваля. В 2010 году президентом кинофестиваля стал народный артист России Алексей Учитель, режиссер документальных и игровых фильмов.

В центре фестивальной программы - три конкурса. Ежегодно отборочная комиссия получает несколько тысяч заявок со всех континентов. В конкурсных и внеконкурсных программах участвуют более 150 фильмов. Полнометражные документальные работы и короткометражные документальные, игровые и анимационные фильмы наравне соревнуются за Гран-при международного конкурса.