Какие советские фильмы украл Голливуд

К сожалению, плагиат и воровство идей в мире искусства давно перестали быть исключением, превратившись в некрасивое правило. Больше других в этом отношении выделяется Голливуд. Сложно найти французскую комедию, которая не была переснята с американскими актерами. Впрочем, если фильмы европейских режиссеров, хотя бы переснимались, то советские киноленты переименовывались, получали новое название, и пускались в американский прокат…

«Планета Бурь»: Георгий Жженов превратился в Курта Бодена

Одним из самых вопиющих случаев воровства Голливудом советских кинолент стала история с фантастической кинолентой Павла Клушанцева «Планета бурь» снятой в 1961 году. Фильм поражал удивительными спецэффектами, которых на тот момент не делал больше никто в мире. По задумке режиссера несколько смельчаков на советском звездолете попадают на планету населенную ужасными монстрами. В главных ролях снялись Георгий Жженов, Геннадий Вернов и Кюна Игнатова.

В 1962 году для проката кинокартину закупило 28 стран, включая США. Однако при этом если в Европе фильм вышел под своим оригинальными названием с упоминанием в титрах его настоящих создателей и снявшихся актеров, то в США все авторские права были нагло попраны. В Голливуде, вырезали моменты с изображением символов СССР, вместо них на звездолет прилепили эмблему НАСА. Затем американцы сняли и вклеили несколько эпизодов борьбы с монстрами и бегающими по экрану голыми женщинами в шкурах. При этом из титров были удалены фамилии всех советских актеров, задействованных в фильме. На их место поставили имена американцев участвовавших в переозвучке фильма, получившего новое название «Путешествие на доисторическую планету».

Но американцам и этого показалось мало. Спустя несколько лет фильм снова перемонтировали, добавив несколько сцен и третье название «Путешествие на планету доисторических женщин». При этом если после первой переделки Георгий Жженов получил в титрах новое имя Курта Бодена, то в третье версии фильма его назвали Хансом Уолтерсом. Комментарии, как говорится, излишни.

«Садко»: герой былин стал Синбадом Мореходом

Не меньший скандал произошел с экранизацией русской былины «Садко», снятой Александром Птушко в 1952 году. Сначала, фильм, как водится, был закуплен для американского кинопроката. Он действительно прошел по нескольким кинотеатрам в небольших городах, а затем был перемонтирован. Согласно сценарию, написанного Фрэнсисом Фордом Копполой, получившим широкую известность благодаря «Крестному отцу», Садко превратился в Синбада Морехода, а сыгравшего главную роль Сергея Столярова переименовали в Эдварада Столяра.

Таким образом, благодаря Голливуду былинный герой неожиданно превратился в восточного путешественника. Новым названием киноленты стало «Волшебное путешествие Синбада». До наших дней сохранилось изображение американской афиши к фильму, на которой русский артист достаточно нелепо изображен в арабских одеждах.

«Небо зовет»: хватит всем

Очевидно, Фрэнсису Форду Копполе понравилось переписывать сценарии советских популярных фильмов, поскольку после «Садко» он также создал новый сценарий к фантастическому фильму «Небо зовет». Вышедшему на киноэкраны в СССР в 1959 году. Эпическую киноленту о покорителях Марса закупило сразу 40 стран мира, но только США не мучаясь угрызениями совести, перемонтировали советский фильм в несколько голливудских. Первым эрзацем стала «Битва за пределами Солнца», а вторым «Коcмическая Одиссея 2001 года» Стенли Кубрика. Правда во втором случае украдены были лишь эскизы и рисунки «Небо зовет», созданные советским художником Юрием Швецом.

Это только наиболее яркие примеры воровства советских кинолент «звездами» Голливуда. Всего же данных прецедентов существует несколько десятков.