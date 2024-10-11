Хлоя Грейс Морец снимется в детективном сериале «Убийство моей матери»

Хлоя Грейс Морец («Периферийные устройства», «Воздушный бой») исполнит главную роль в телесериале «Убийство моей матери» (My Mom’s Murder) для MGM Television. Как сообщает Deadline, сценарий проект основан на недавно вышедшем одноименном аудиоподкасте, а он, в свою очередь, на реальной истории.

Автор и ведущая подкаста Лорен Маллой в младенчестве лишилась матери и много лет была уверена, что та умерла в 1993 году в результате сердечного приступа. Но когда девушка выросла, она случайно узнала, что смерть матери не была естественной, это было убийство, так и оставшееся нераскрытым. Тогда Лорен решила взять расследование в свои руки и опросила многочисленных родных, а также старых друзей мамы.

Ее расследование приводит к столкновению с теневыми персонажами из прошлого ее матери, преодолению противоречивых историй и тревожных истин и достигает кульминации в потенциальном прорыве в раскрытии дела 30-летней давности, - сообщается в синопсисе.

Морец не только исполнит главную роль, но и будет продюсировать сериал вместе c Маллой.