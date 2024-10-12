Триллер «Синдром» с Оксаной Акиньшиной покажут на «vijuTV1000 русское»

Телевизионная премьера фильма «Синдром» состоится на телеканале «vijuTV1000 русское» 12 октября 2024 года. Главные роли в психологическом триллере Антона Борматова исполнили Оксана Акиньшина и Кирилл Кяро, а также снялись Алина Алексеева, Евгения Добровольская, Николай Мачульский, Виктор Тереля и другие.

© Кадр из фильма

По сюжету, художница Маша (Акиньшина) и бизнесмен Кирилл (Кяро) переживают серьезные проблемы в браке. Женщина осознает, что живет с абьюзером, который, кажется, хочет от нее избавиться. В момент ссоры они попадают в аварию, и, очнувшись, Маша оказывается в совершенно новом мире, где ее муж – добр и заботлив. Несмотря на практически идеальную жизнь, героине кажется, что от нее что-то скрывают, и она хочет узнать правду любой ценой.

В российский прокат «Синдром» вышел в ноябре 2023 года.