Вышел первый трейлер «Северного полюса» с Андреем Мерзликиным

Первый трейлер фильма «Северный полюс» обнародовала 11 октября 2024 года кинокомпания «Централ Партрнершип». Главные роли в драматическом экшне режиссера Александра Котта исполнили Андрей Мерзликин, Евгений Миронов, Ольга Ломоносова, Амбарцум Кабанян, Данил Тябин, Вадим Сквирский, Алексей Одинг, Валерий Мызников, Павел Харизанов.

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В основу сюжета положена история экспедиции советских подводников к вершине Северного полушария в 1962 году в период обострения противостояния СССР и США. В сложнейших погодных условиях и с неисправностями на борту первая советская атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» (К-3) отправляется в поход подо льдами Северного Ледовитого океана, чтобы всплыть ровно на Северном полюсе. Не имеющий аналогов по тем временам поход, сопоставимый по своей сложности с первыми полетами в космос, был призван продемонстрировать мощь новейших технологий молодого атомного Военно-морского флота СССР и выдающееся мастерство советских подводников.

Для меня интересны прежде всего время и тема, - говорит режиссер Александр Котт. - Карибский кризис — ощущение, что точка невозврата была пройдена, но тем не менее нашли силу и мудрость договориться и не допустить Третьей мировой войны. И конечно, — впервые подводная лодка подо льдами Арктики. Труднее всего было снимать в подводной лодке — постоянное ощущение, что задыхаешься, мало места, темно... Но при этом, понимаешь, что наши герои, о ком мы рассказываем нашу историю, прошли этот путь. И не час, и не два, а недели... под водой в неизвестности. Эта мысль реально вдохновляла и заставляла все делать по-настоящем.

Фильм снимали в Москве, под Санкт-Петербургом, в Сестрорецке, и сразу в трех локациях в Заполярье: в Мурманске, Полярном и Заозерске.

В российский прокат «Северный полюс» выйдет 27 февраля 2025 года.