Российский режиссер призвал снимать новые фильмы, а не ремейки

Режиссер, член Союза кинематографистов РФ Николай Бурляев считает, что не стоит снимать ремейки классических кинопроизведений. В беседе с корреспондентом ТАСС он назвал это недопустимым, призвав режиссеров создавать новые произведения.

"Экранизировать классику - и обязательно, и нужно, и можно. И два, и три, и четыре раза, но ремейки классических кинопроизведений недопустимо [снимать] хотя бы у нас, в России",- считает Бурляев.

Собеседник агентства отметил, что отрицательно относится к ремейкам.

"Ремейк - это повтор с допуском каких-то нововведений тех авторов, которые будут переиначивать классику", - сказал он.

По мнению Бурляева, снимать ремейки фильмов Тарковского, Шукшина и других режиссеров недопустимо.

"Как можно делать ремейки из фильмов Бондарчука, Тарковского, Шукшина, Озерова и так далее? Это недопустимо. <…> Новые создавайте произведения", - призвал он.

12 сентября в прокат вышел фильм "Вера" режиссера Иры Волковой, сюжет которого основан на повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось" (до печати в журнале "Юность" книга называлась "Роман и Юлька"). Ранее также стало известно о съемках нового сериала "Москва слезам не верит" по мотивам мелодрамы Владимира Меньшова, вышедшей на экраны в 1979 году. Режиссерами проекта выступят Ольга Долматовская и Жора Крыжовников.

Николай Бурляев - российский актер и режиссер, народный артист РФ, член Союза кинематографистов РФ, Национальной академии кинематографических искусств и наук России, Союза писателей России. Он снимался в таких лентах как "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Служили два товарища", "Военно-полевой роман", поставил фильмы "Лермонтов", "Все впереди". С 2021 года Бурляев также является депутатом Государственной думы РФ.