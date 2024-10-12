Игрушки бедокурят в мире людей: обзор «Малышарики. День рождения»

Даже когда младенцу всего годик, празднование Дня рождения может стать непростой задачей. Всё организовать, украсить дом, нанять фотографа — и это ради того, чтобы оставить у семьи чудесные воспоминания. Но никто не гарантирует, что всё пойдёт по плану — если случится наоборот, остаётся только посмеяться над ситуацией и порадоваться тому, что имеешь.

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10 октября состоялась премьера полнометражного игрового фильма «Малышарики. День рождения» — в нём маленькие герои изучают большой мир, знакомятся с людьми (и не только), учатся принимать ванну и празднуют День рождения Малышки. Тлум.Ру посмотрел новинку и рассказывает, что показали и каким зрителям подойдёт фильм.

О чём кино?

Мама и Папа только что переехали в новый дом и активно готовятся к первому дню рождения своей дочурки Малышки. Папа очень старается совмещать работу и семейные обязанности, но удачно получается не всегда. Он заходит в странный магазин, чтобы купить подарок, и не заглядывает в упаковку. Внутри оказываются маленькие ожившие игрушки — Малышарики Крошик, Нюшенька, Барашик, Ёжик и Пандочка. В то время как родители организуют праздник, любопытные Малышарики вылезают из коробки и отправляются на поиски своего собственного жилища.

Герои ищут новый дом — идеальный, который подойдёт каждому из них и подстроится под их характеры. В поисках жилища герои изучают робот-пылесос, встречают котика, делают себе новый домик из необычных материалов, учатся принимать ванную и знакомятся с Малышкой.

Что показали?

Это первый подобный проект для ГК «Рики» — раньше они занимались исключительно мультфильмами, а теперь взялись за сочетание анимации и живых съёмок. Иногда это видно — не обошлось без недочётов монтажа, да и актёры иногда смотрят куда-то вбок от анимационных героев, но самые юные зрители вряд ли это заметят.

Каст у картины не слишком обширный — всё же в центре внимания именно анимированные круглые герои, — но очень звёздный. Маму сыграла Елизавета Боярская, папу — Константин Хабенский. Режиссёрское кресло заняла Оксана Бычкова, а за анимационную часть отвечала Катерина Савчук — она же участвовала в создании оригинального мультсериала «Малышарики».

Фильм выглядит ярким и довольно насыщенным — реальную картинку сменяет анимированная, потом наоборот, всё это смотрится довольно пёстро. Учитывая, что мультфильм рассчитан на зрителей буквально 0+, не исключена перегрузка нервной системы малышей от большого количества динамичной анимации, сменяющихся кадров и переключения с мультгероев на реальную съёмку. Правда, кино длится всего 52 минуты, и это может немного сгладить эффект, но всё же важно учитывать этот момент при походе в кино с самыми маленькими зрителями.

Кино покажется жизненным и знакомым всем, кто только-только стал родителями: жизнь с маленькими детьми непредсказуема, а любые планы скорее всего будут нарушены, потому что младенцы — это младенцы и есть. В один момент им вздумается проснуться и поплакать, в другой — пуститься в тревожное путешествие по исследованию самых опасных углов квартиры. Лучшее, что могут родители — позволить им изучать мир, стараясь сделать это приключение максимально безопасным и интересным.

Отдельное внимание в картине уделяется музыкальному сопровождению. Композиции к фильму написали бессменные авторы Марина Ланда и Сергей Васильев — они же работают над мультсериалом. Исследуя новые локации в доме, герои в музыкальной форме рассказывают о том, как устроена ванная комната, что такое робот-пылесос и почему у каждого — даже опоссума и слона — должен быть дом. Эти песни направлены на то, чтобы в лёгкой и забавной форме рассказать об устройстве мира и научить ребёнка чему-то хорошему. Но при этом сами главные герои как будто не получили в финале никакого жизненного урока и не поняли, что их шалости в доме могли привести к чему-то неприятному и даже навредить им. Было бы здорово, если бы маленьким зрителям через сюжет передали и подобный посыл.

Итог

Проект получился достаточно милым, трогательным и в какой-то степени познавательным — например, когда Малышарики пели о том, как устроен мир. Было любопытно взглянуть на смесь реальных съёмок и анимации — это позволит самым юным зрителям поверить в то, что в жизни случаются чудеса. Родители, особенно те, кто только стал ими недавно, поймут, что в некоторых ситуациях лучше отпустить контроль и научиться смотреть на мир глазами ребёнка. Ну, а что до бедокурящих Малышариков — надеемся, что дальше они будут жить только мирно и никому не навредят.