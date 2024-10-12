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Фильм ужасов «Затерянное место» с Холли Берри вышел в онлайне

12 октября состоялась цифровая премьера фильма ужасов «Затерянное место». Картину с Холли Берри в главной роли можно посмотреть на Apple TV+. Критики и зрители приняли хоррор весьма сдержано.

Фильм ужасов «Затерянное место» с Холли Берри вышел в онлайне
© Постер

Лента рассказывает о матери двоих сыновей, которая защищает их от неизвестного зла. Для этого все члены семьи связываются верёвками — но когда один из мальчиков задаётся вопросом, реально ли зло, и снимает их, начинается борьба за выживание.

Также в актёрский состав вошли Мэтт Андерсон, Кристин Парк, Стефани Лавин, Энтони Б. Дженкинс, Перси Даггс IV и другие. Режиссёром выступил Александр Ажа («Девятая жизнь Луи Дракса»).

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Девятая жизнь Луи Дракса
Александр Ажа
Холли Берри
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