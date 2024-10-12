Кто сыграет Штирлица в новом фильме

О новом фильме рассказала "РГ" руководитель Культурного фонда имени писателя Юлиана Семенова, его дочь Ольга Семенова.

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- Ольга Юлиановна, о проектах создания фильма, быть может, своеобразного продолжения "Семнадцати мгновений весны" слышал уже давно. Правда или слухи?

- Теперь можно сказать твердое "да" и "нет, не слухи". Думаю, фильм сначала появится на платформах, а потом, очень надеюсь, на Первом канале.

- Здорово! Мы соскучились по Штрилицу. Но снимать новую картину после "Семнадцати мгновений весны" сложно, ответственно. Режиссер Татьяна Лиознова задала такую высокую планку.

- Согласна. Мы подошли к обсуждению этого проекта исключительно серьезно. Обсуждали детали с будущими создателями. И только после этого вместе с моей сестрой Дарьей дали разрешение на создание сериала по произведениям отца. К работе уже приступает группа, создавшая многосерийный фильм "Начальник разведки" о Павле Фитине. По-моему, он удался.

- Даже получил премию имени Евгения Примкова Службы внешней разведки. Если не ошибаюсь, еще раньше та же группа работала над сериалом "Поединки", где главные герои Вильям Фишер-Рудольф Абель, Герой Советского Союза Геворк Вартанян и его супруга Гоар, Герои России Алексей Козлов и Алексей Ботян…

- Вы правы. Так что проект в надежных и умелых руках. Мы на связи с Артемом Чащикиным-Тоидзе. Он продюсер, сценарист, режиссер и актер.

- Не боитесь каких-то искажений основной линии? Обычно сценаристы не прочь внедрить в фильм драки, погони. То, чего в разведке не бывает.

- Хочется обойтись, и, я уверена, обойдется, без искажений главных сюжетных линий. Отец говорил, что нужно лишь открыть первую страницу его книги, скомандовать "Мотор!" и, дойдя до последней, произнести "Снято!". К фильму в качестве одного из консультантов привлечен писатель Алексей Репин, только что выпустивший книгу "Юлиан Семенов: от Виткевича к Штирлицу". Так что бережное отношение обеспечено.

- И когда съемки?

- Если все сложится, как планируется, то будущим летом, возможно, в августе. И противостояние главного героя Штирлица с Мюллером продолжится.

- Ольга Юлиановна, предвижу одну очевидную трудность.

- Знаю, какую. В сознании зрителей Штирлиц - это Вячеслав Тихонов. А гестаповец Мюллер - Леонид Броневой. Говорили даже о неком виртуальном варианте. Но, нет. Это не выход. Но его ищут и обязательно найдут.

Акцент

В сознании зрителей Штирлица - это Вячеслав Тихонов. А гестаповец Мюллер - Леонид Броневой. Кто будет их играть, сегодня едва ли не главная интрига.