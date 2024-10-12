Журналисты издания Deadline сообщили, что студия DreamWorks уже работает над мультфильмом «Дикий робот 2». Данную информацию подтвердил режиссёр первой части Крис Сандерс, однако конкретные детали раскрывать не стал.

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Лента рассказывает историю робота ROZZUM 7134 (Роз), который терпит кораблекрушение на необитаемом острове. Он должен научиться приспосабливаться к суровым окружающим условиям, постепенно выстраивая отношения с животными на острове и становясь приёмным родителем для осиротевшего гусёнка.

Мировая премьера «Дикого робота» состоялась 27 сентября. Сборы мультфильма в прокате уже превысили $ 100 млн при бюджете в $ 78 млн.