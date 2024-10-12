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Расписание выхода фэнтезийного сериала «Наследники. Дар крови»

14 октября стартует фэнтезийный сериал «Наследники. Дар крови». Шоу рассказывает о дочери великого мага, которая совершает нападение на строго охраняемое хранилище артефактов. Выкрасть кольцо отца, которое может защитить её семью, не удаётся, и Надя исчезает. И теперь её мужу Роману, хирургу из мира людей, приходится самому воспитывать троих детей.

Расписание выхода фэнтезийного сериала «Наследники. Дар крови»
© Чемпионат.com

В первый сезон войдёт 12 эпизодов — в день премьеры покажут только первую серию. Премьера финала состоится 31 октября. Сериал будет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Wink и на телеканале СТС.

Расписание выхода сериала «Наследники. Дар крови»

  • 1-я серия — 14 октября;
  • 2-я серия — 15 октября;
  • 3-я серия — 16 октября;
  • 4-я серия — 17 октября;
  • 5-я серия — 21 октября;
  • 6-я серия — 22 октября;
  • 7-я серия — 23 октября;
  • 8-я серия — 24 октября;
  • 9-я серия — 28 октября;
  • 10-я серия — 29 октября;
  • 11-я серия — 30 октября;
  • 12-я серия — 31 октября.
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