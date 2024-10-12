Расписание выхода фэнтезийного сериала «Наследники. Дар крови»
14 октября стартует фэнтезийный сериал «Наследники. Дар крови». Шоу рассказывает о дочери великого мага, которая совершает нападение на строго охраняемое хранилище артефактов. Выкрасть кольцо отца, которое может защитить её семью, не удаётся, и Надя исчезает. И теперь её мужу Роману, хирургу из мира людей, приходится самому воспитывать троих детей.
В первый сезон войдёт 12 эпизодов — в день премьеры покажут только первую серию. Премьера финала состоится 31 октября. Сериал будет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Wink и на телеканале СТС.
Расписание выхода сериала «Наследники. Дар крови»
- 1-я серия — 14 октября;
- 2-я серия — 15 октября;
- 3-я серия — 16 октября;
- 4-я серия — 17 октября;
- 5-я серия — 21 октября;
- 6-я серия — 22 октября;
- 7-я серия — 23 октября;
- 8-я серия — 24 октября;
- 9-я серия — 28 октября;
- 10-я серия — 29 октября;
- 11-я серия — 30 октября;
- 12-я серия — 31 октября.