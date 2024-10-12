Когда стартуют съемки «Хроник Нарнии» Греты Гервиг

Журналисты издания World of Reel сообщили, что съёмки «Хроник Нарнии» Греты Гервиг стартуют 31 января 2025 года. Автор материала отметил, что будущий перезапуск представляет собой полнометражный фильм, а не сериал.

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Роль Питера Певенси, самого старшего члена семьи, сыграет британец Луис Патридж («Энола Холмс»). Детали сюжета и полный актёрский состав ещё неизвестны.

«Хроники Нарнии» рассказывают о четверых подростках (Питере, Сьюзен, Эдмунде и Люси), которые неожиданно попадают в волшебный мир Нарнии, где животные умеют разговаривать, магия уже давно никого не удивляет, а добро постоянно борется со злом. Работу над проектом Грета Гервиг начала летом 2023 года после выхода фильма «Барби».