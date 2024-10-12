В Нижнем Новгороде на базе Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского прошел специальный показ документального фильма «Военкоры» (18+) в рамках проекта «Знание. Кино». Об этом сообщают организаторы — Российское общество «Знание».

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Ленту посмотрели около 300 студентов и преподавателей. Фильм рассказывает о трудностях, с которыми сталкиваются военные корреспонденты, освещающие события на Донбассе. Несмотря на то, что они не участвуют в боевых действиях, их работа сопряжена с высоким риском. В фильме, среди других, выступает военный корреспондент RT Мурад Газдиев, который делится важными аспектами работы на передовой и условиями, необходимыми для успешной деятельности в роли военного журналиста.

Перед показом состоялась встреча с Михаилом Зеленковым, заведующим кафедрой национальной безопасности РГСУ и политологом, который подчеркнул необходимость подобных фильмов. Он отметил, что в этом документальном фильме корреспонденты рассказывают о реальной работе на передовой. Зеленков привел пример из советского времени, когда после выхода фильма «В зоне особого внимания» многие молодые люди стремились служить в десантных войсках, и добавил, что современные фильмы о специальной военной операции могут вдохновить молодежь на защиту Родины.

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