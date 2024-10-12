Каким получился фильм «Анора»

Русские в Голливуде срывают овации.

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«Анора» — главное откровение фестивального сезона. В Каннах драма Шона Бейкера получила «Золотую пальмовую ветвь», главную награду. Это удивительно, если учитывать главную особенность фильма.

Дело в том, что у героини — российские корни, её спутник — сын российского олигарха, в главных ролях — российские актёры, а язык Пушкина звучит половину хронометража. Всё это не помешало «Аноре» сорвать овации — и совершенно заслуженные.

17 октября фильм выйдет в российский прокат. Мы уже посмотрели его — и вам советуем.

«Анора»: главное о фильме

Название: «Анора»;

Режиссёр: Шон Бейкер;

Актёры: Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и другие;

Дата выхода: 17 октября 2024 года;

Жанр: драма, мелодрама, комедия;

Страна: США.

«Анора»: где смотреть?

17 октября фильм выйдет в российский прокат. Цифровой релиз состоится ориентировочно в декабре.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера кино». Права на видео принадлежат компании «Атмосфера кино».

Эмоциональная история о разбитых мечтах

В списке великих режиссёров Шон Бейкер не числился. Фильмы вроде «Проекта Флорида» были приятными и содержали убойные сцены, но им не хватало целостности и пронзительности, чтобы выйти за категорию «на один раз». Впрочем, свои интересы Бейкер обозначил чётко: его герои — несчастные и отвергнутые люди. То порноактёр, вышедший в тираж. То маленькая девочка, на которую родителям плевать.

Анора из одноимённого фильма — персонаж той же породы. Живёт в США вдали от родителей, продаёт свою красоту за деньги и мечтает отыскать принца. Разница в том, что образ девушки приземлённо-реалистичный и вместе с этим многогранный. Она способна на всё: и смотреть на избранника искренне влюблёнными глазами, и терзать бандитов словно дикая тигрица.

История героини проста. Она цепляет в клубе сына российского олигарха, проводит с ним неделю и мгновенно выскакивает замуж. Казалось бы, жизнь удалась! Но нет, родители мажора уже подсылают людей и настойчиво пытаются разорвать брачный договор.

Похожие сюжеты о симпатичной простушке и богаче в кино встречались не раз. Но любую вечную тему — о дружбе, мечте и любви — можно рассказать так, что прочтение покажется оригинальным и пронзительным. Это как раз случай «Аноры», где банальные вещи покрыты особым очарованием.

Вот убойная шутка, от которой как минимум широко улыбаешься. Вот трогательный момент, когда за героиню становится до жути обидно. Вот уютный диалог, где персонажи спорят о новом поколении или рассуждают о значении своих имён, — он совершенно необязательный, но наполняет сюжет достоверностью.

Главный секрет «Аноры» в том, что в фильме есть жизнь. Он такой настоящий, что вообще не вызывает сомнений. Герои разговаривают, как обычные люди. Мечты разбиваются вдребезги. Сама ситуация вполне достоверна. Именно эта искренность вызывает эмоции — от смеха в голос до тотального опустошения.

Юра Борисов хорош, но Майки Мэдисон всех превзошла

«Анора» пропитана российской культурой. Герои слушают наш рэп, выдают непереводимые на английский идиомы и ходят по клубам под «Тату». Персонажей, естественно, играют знакомые актёры.

Юра Борисов перевоплотился в гопника с добрым сердцем: он и магазин разгромит, и о чувствах жертв подумает. Марк Эйдельштейн, которого даже на Западе сравнивают с Шаламе, идеально отыгрывает безответственного мажора — отношение к нему постоянно меняется. Дарье Екамасовой нужно пару раз пошептать что-то на ушко, чтобы до жути напугать. Армяне Карен Карагулян и Ваче Товмасян отвечают за юмор, и выходит у них отменно.

Абсолютно все персонажи полны примечательных черт, постоянно делают что-то прикольное и достоверно себя ведут. В итоге западают в память.

Впрочем, главная звезда фильма — не блистательные Борисов и Эйдельштейн, а Майки Мэдисон. Она творила безумные вещи в «Однажды в Голливуде» и «Крике», но именно в «Аноре» раскрылась на полную. Мэдисон весь хронометраж очаровывает и пугает, видится доброй жёнушкой и бойцовой собакой, смеётся и рыдает. Всё это так убедительно, что девушку впору назвать одной из главных актрис современности.

«Анора»: стоит ли смотреть?

«Анора» — тот самый фильм, что цепляет за душу и не выветривается после выхода из кинотеатра. Вы посмеётесь, с грустью посмотрите в экран и уж точно не останетесь равнодушным.

Оценка «Аноры» — 8 из 10

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Потрясающая актёрская игра;

Много удачных шуток и красивой драмы;

Трогательная история.

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