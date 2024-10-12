Рецензия на фильм «Кончится лето»

Премьера якутского фильма «Кончится лето» состоялась в конкурсной программе 2-го фестиваля актуального российского кино «Маяк» в Геленджике, в прокат картина выходит 27 февраля 2025 года. Режиссёры: Владимир Мункуев и Максим Арбугаев. В ролях: Юра Борисов, Макар Хлебников, Дмитрий Поднозов, Александр Мосин, Василий Ципицын и другие.

© РИА Новости

Одна из самых ожидаемых отечественных картин фестиваля «Маяк» начинается с братского воссоединения. Взрослый мужик Кеша (Юра Борисов) возвращается из мест не столь отдалённых в родное якутское село к младшему брату Тиме (Макар Хлебников) и отцу (Дмитрий Поднозов). Тима окончил школу и готовится ехать в Новосибирск, где он по баллам проходит в ВУЗ. Кеша тоже находит своё место на золотодобывающей артели, и вроде всё у братьев идёт своим чередом, пока судьба-злодейка не подбрасывает старшему в карман весомый компромат. С этого момента Кеша начинает принимать одно неверное решение за другим, утаскивая в кромешную тьму и своего брата тоже.

«Кончится лето» — авантюрное якутское кино с русскими актёрами, снятое двумя режиссёрами, один из которых – документалист. Для Максима Арбугаева это действительно дебют в игровом кино, хотя у него в копилке уже и операторский приз «Сандэнса» (за «Генезис 2.0»), и номинация на «Оскар» (за короткий метр «Выход»). Его намётанный на документальную фактуру глаз – самое то для съёмок масштабной кино-одиссеи по Якутии с её захватывающими дух пейзажами (а какие он метафоры заблудших в пограничье душ снимает с помощью рассветного тумана!). К сюжету он тоже свою руку предложил, рассказав своему сорежиссёру реально имевшую место в Якутии историю бессмысленного русского ограбления.

Благодаря своему фильму «Нуучча» Владимир Мункуев широко известен в узких кругах (среди тех, кому посчастливилось его посмотреть). Уже там режиссёр обращался к теме человеческой жестокости и критиковал насилие, с помощью которого люди испокон веков искали решение своих проблем. Здесь эти мысли обретают форму подчёркнуто жанрового кино, которое стартует с фабулы фильма «Любой ценой» Дэвида Маккензи (два брата на пороге бедности + ограбление) и движется по мрачной траектории кармического роуд-муви, напоминая «Старикам тут не место» Коэнов и «Братьев Систерс» Одиара. Это такой переходящий из тайги в тундру истерн в декорациях звягинцево-балабановской России, где у всех от золотого блеска загораются глазки, а злым ребятам светит только пуля.

Кстати о глазах. Борисов и Хлебников, безумно органичный здесь тандем, искусно играют взглядом. Все морально-этические трансформации внутри героев показаны через глаза, по которым видно, какой путь прошли не только персонажи, но и актёры, согласившиеся поучаствовать в целой кино-экспедиции во славу якутского кино. У фильма такой же зрительский потенциал, как и у прошлогоднего «Снегиря»: это простая, но мощная история с неожиданными сюжетными поворотами, трагедия античного или, можно сказать, библейского характера. Это не совсем зимнее кино, но местами леденящая драма о подрыве авторитетов и о том, что пути Господни, как известно, неисповедимы.

Оценка: 8 из 10