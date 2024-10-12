Что ждет премьеру «Аноры» в России

Дебютировав на Каннском кинофестивале в 2024 году, «Анора» выйдет во всероссийский прокат уже 17 октября.

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На следующей неделе в российский прокат выходит фильм-обладатель «Золотой пальмовой ветви» режиссера Шона Бэйкера «Анора» с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном в главных ролях. Критики отнесли картину к нишевому кино, но при этом предрекли интерес зрителей. Премьера ленты в российских кинотеатрах состоится 17 октября.

Российская премьера

10 октября в Москве прошел светский показ «Аноры» в кинотеатре «Художественный».

«Я очень рад, что вы все пришли, и то, что этот фильм все-таки добрался до России. Потому что, когда мы его снимали, я был на 100% уверен, что это будет маленькое кино, которое посмотрят только какие-то художники в Америке, и никогда никто не посмотрит у нас здесь. Но потом случился Каннский фестиваль», - сказал Борисов на спецпоказе.

Российская премьера фильма состоялась на кинофестивале «Маяк» 5 октября в Геленджике. По словам программного директора мероприятия Стаса Тыркина, лента стала одним из самых ожидаемых релизов 2024 года. Впервые картину показали в Каннах.

По сюжету фильма, молодая стриптизерша из Бруклина неожиданно выходит замуж за сына русского олигарха, роль которого исполнил Эйдельштейн. В связи с этим отец парня поручает следить за ним своему молчаливому помощнику Игорю, которого сыграл Борисов. Роли в фильме также исполнили Алексей Серебряков, Ваче Товмасян, Майки Мэдисон и другие.

Кинорежиссер Алексей Герман-младший в интервью НСН заметил, что сюжет «Аноры» вполне может привлечь внимание российских зрителей.

«Русские олигархи в постсоветскую эпоху во многом стали олицетворять Россию за границей. Мне кажется, фильм надо обязательно посмотреть, надеюсь, у меня будет такая возможность. Не надо в нем искать ничего плохого», - сказал он.

В свою очередь член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с НСН подчеркнул, что «Анора» — это нишевое кино, поэтому если оно соберет в российском прокате 200-400 млн рублей, то это будет большим успехом.

«Соберет ли "Анора" миллиард? Я сомневаюсь. Потому что при всей крутости этого проекта, узнаваемых лицах и при успехе в Каннах — это все равно нишевый проект. Это не развлекательное большое кино для широкого зрителя. Поэтому 200-400 млн будет для него очень успешно. Основной западный контент в виде Голливуда ушел, а те независимые фильмы, которые выходят, не очень востребованы среди российских зрителей», - объяснил он.

Дебют в Каннах и овации

«Анора» дебютировала в мае 2024 года на 77-м Каннском международном кинофестивале, получив главную награду мероприятия «Золотую пальмовую ветвь». В день премьеры картина удостоилась семиминутных оваций.

После успеха создателей «Аноры» в Каннах сценарист фильма «Сто лет тому вперед», в котором также снялся Марк Эйдельштейн, Андрей Золотарев в интервью НСН предрек ему большое будущее и отметил многогранный талант Юрия Борисова.

«В проекте "Сто лет тому вперед" я работал с этими актерами в препродакшне, они оба классные. Марк — совсем молодой парень, он не так давно пришел в кино, несмотря на свою фильмографию. Он невероятно талантливый. Сейчас это звезда, а будет суперзвезда. Юра — это уже состоявшаяся суперзвезда. На мой взгляд, у нас нет другого такого артиста, который может сыграть все — и Пушкина, и злодея из "Сто лет тому вперед". Это глубокий артист, который максимально серьезно подходит к выбору роли. Я хорошо это знаю, поскольку как продюсер уговаривал его на одну роль, это заняло много времени. Ему в деталях нужно знать все о роли, чтобы согласиться или не согласиться. Это не тот человек, который принимает решение из финансовых соображений», - рассказал продюсер.

В свою очередь главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская в разговоре с НСН отметила, что Борисов и Эйдельштейн органично вписались в картину «Анора». При этом она считает, что роль Юры в фильме Бэйкера была менее тонкой, чем в картине Юхо Куосманена «Купе номер шесть», получившей Гран-при Каннского фестиваля в 2021 году.

«Борисов с "Купе номер шесть" уже ходил по красной дорожке Канн, это для него не новый опыт. При этом и Эйдельшейн, и Юра очень органично вписались в фильм Бэйкера. Когда Борисов играл в "Купе номер шесть", это было интересно разрывом между типажом и его самоощущением. Здесь тоже это частично есть, Бэйкер пытается показать, что человек с внешностью гопника не обязательно гопник. Но, на мой взгляд, в фильме Куосманена это было сделано тоньше», - добавила она.

Ранее Нина Ромодановская в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявила, что Марк Эйдельштейн может затмить скандального артиста Никиту Кологривого после каннского триумфа «Аноры», но сравнивать его с американским актером Тимоти Шаламе, по ее мнению, пока рано.