Создан визуальный образ 34-го кинофестиваля «Послание к человеку»

34-й Международный кинофестиваль «Послание к человеку» откроется 18 октября в Санкт-Петербурге. Фестиваль представляет официальную афишу. Ее центральный образ — рисунок режиссера Рустама Хамдамова, специально созданный для «Послания».

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В этом году Рустам Хамдамов отметил 80-летний юбилей, в честь которого фестиваль проведет специальную программу «Посвящение Хамдамову». Она включает в себя кинопоказы, лекции, встречу со звездами Хамдамова и премьерную выставку фоторабот. На «Послании к человеку» свою признательность Хамдамову выразят актрисы Анна Михалкова, Светлана Немоляева и Елена Морозова, фотографы Георгий Пинхасов и Владимир Клавихо-Телепнев, художник по костюмам Надежда Васильева, режиссеры и киноведы Любовь Аркус и Петр Шепотинник.

Рустам Усманович Хамдамов — выдающийся художник и режиссер, автор собственного уникального визуального языка. Хамдамова называют «автором-мифом», «режиссером-призраком». Его работы вдохновляли Киру Муратову и Андрея Кончаловского, он работал с Тонино Гуэррой и Юрием Любимовым, с актрисами Жанной Моро, Еленой Соловей, Аллой Демидовой, Светланой Немоляевой, Ренатой Литвиновой, Анной Михалковой, Еленой Морозовой, c музыкантом Петром Мамоновым и певцом Эриком Курмангалиевым, c балериной Дианой Вишнёвой и многими другими выдающимися мастерами культуры. В 2003 году Хамдамов стал первым российским художником, чьи работы были включены в современную коллекцию Эрмитажа при его жизни. Фильмы Хамдамова были в программах главных фестивалей мира: Каннского, Венецианского и Роттердамского.

«Послание к человеку» всегда был площадкой, объединяющей не только киносообщество. В разное время фестиваль сотрудничал с художниками и философами, писателями и фотографами, аккумулировал опыт различных профессий и искусств, создавал пространство для обмена им. Поэтому в 2024 году команда фестиваля обратилась к Рустаму Хамдамову — так родился центральный визуальный образ фестиваля, рисунок Хамдамова, авторская вариация эскиза художника к фильму «Бриллианты». Этот выразительный женский взгляд зрители увидят на всех имиджевых материалах фестиваля, от афиши «Послания к человеку» до каталога, брошюр и специальной коллекции мерча.

Юбилейная программа «Послания к человеку» «Посвящение Хамдамову» родилась из творческого сотрудничества фестиваля с его соратниками

Программа откроется 21 октября в кинотеатре Angleterre Cinema Lounge сдвоенным сеансом фильмов Хамдамова «Бриллианты» и «Вокальные параллели». Перед показом о совместной работе с Хамдамовым расскажет художник по костюмам Надежда Васильева.

22 октября в Angleterre Cinema Lounge пройдет лекция режиссера и киноведа Любови Аркус «Кудесник и аутсайдер». «Это не рассказ о творчестве Хамдамова, это рассказ о человеке, с которым прожита большая часть жизни и о самом трудном моменте, которые мне пришлось с ним разделить», — говорит Аркус.

В тот же вечер Петр Шепотинник покажет свой редкий телефильм «Хамдамов на видео» (1995), специально отреставрированный для фестиваля.

«Сложно преодолеть грубую материальность, изначально присущую кинематографу, чтобы уследить за неостановимым движением хамдамовской мысли и его рисунка. Это движение пульсирует везде — и в рефлексиях Хамдамова об искусстве, и в его работах, украшающих самые почтенные галереи мира, и в случайном росчерке на полусмятой салфетке в кафе», — рассказывает Шепотинник.

В центре художественного мира Хамдамова всегда находится женщина. 25 октября в кинотеатре «Аврора» состоится специальный показ фильма Хамдамова «Мешок без дна» (2017) с участием замечательных актрис Светланы Немоляевой, Анны Михалковой и Елены Морозовой. С актрисами Хамдамов работает в кино, как скульптор: он оптически создает новые лица и образы. Перед показом мы поговорим со звездами Хамдамова о работе с мастером: что она требует от актрисы и что дает ей взамен?

И, наконец, с 20 октября в кинотеатре «Родина» откроется выставка фотографий Александра Самойлова, Георгия Пинхасова и Владимира Клавихо-Телепнева. Она состоит из трех фотопроектов, возникших с разрывом в 30 лет. Первый был создан в 1974 году Александром Самойловым, легендарной фигурой, непризнанным гением отечественной фотографии, вокруг съемок утраченного фильма Хамдамова «Нечаянные радости».

Второй — через три десятилетия Владимиром Клавихо-Телепневом одновременно со съемками «Вокальных параллелей» Хамдамова.

Третий — Георгием Пинхасовым, автором с мировым именем, который работал как фотограф на съемках «Мешка без дна». Три этих серии, разделенные целой эпохой, встретятся друг с другом на выставке «Отражения». Она рассказывает про отблески и блики большого художника в разных зеркалах, направленных на него тремя коллегами по искусству.

Фотографии Георгия Пинхасова и Владимира Клавихо-Телепнева выставляются впервые.

Солмаз Гусейнова, куратор выставки

«В 2024 году с афиши «Послания к человеку» на зрителя смотрит женщина, нарисованная Рустамом Хамдамовым. Это очень узнаваемый, многократно повторяемый им образ, графическое заклинание, вызволяющее из небытия красоту, спасающую миры. Сила притяжения Хамдамова привлекает на его съемочные площадки других художников и фотографов, и в результате возникают новые миры, союзы, сюжеты, новые свидетельства гармонии и творчества. Выстраивая перекличку трех фотографов, Александра Самойлова, Владимира Клавихо-Телепнева и Георгия Пинхасова, мы наблюдаем за этими разными способами взаимодействия и запечатления красоты. Выставка «Отражения» напоминает нам о том главном, ради чего фестиваль «Послание к человеку» существует уже тридцать четвертый год, о красоте человека, который по-прежнему остается мерой всех вещей».

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.