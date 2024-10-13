Вышел новый трейлер игрового фильма «Домовенок Кузя»

Сколько мультфильмов и кино о домовых вы знаете? Мы точно смотрели несколько и даже подборку составили, но это не значит, что на этом нужно останавливаться. Всё же, по поверьям, домовые — незаменимые помощники даже в современных квартирах, а ещё они просто интереснейшие существа славянской мифологии.

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Вышел новый трейлер игрового фильма «Домовёнок Кузя» по мотивам сказочных советских мультфильмов — на этот раз главный герой попадает из волшебного мира в наш, спасаясь от Бабы Яги.

О чём речь?

Главный герой, домовёнок Кузя, обитает в загородном домике. Туда приезжает жившая там когда-то семья и забирает старые вещи, среди которых оказывается волшебный сундучок Кузи. Пока этот сундучок принадлежит домовёнку, в сказочном мире всегда добро зло победит. Но за ним охотится злая Баба Яга (да, в этом мире она — самая настоящая злодейка, никаких переосмыслений!), и теперь Кузе необходимо поехать в современную квартиру вслед за сундучком. Там он знакомится с девочкой по имени Наташа, «главным домовым ЖК» Нафаней и другими людьми — вместе им предстоит не дать Бабе Яге завладеть сундучком и навредить сказочному миру.

Производством картины «Домовёнок Кузя» занимается «Кинокомпания братьев Андреасян», а режиссёром выступает Виктор Лакисов. В главных ролях — София Петрова, Екатерина Стулова, Марк Богатырёв, Алика Смехова и другие. Домовёнка озвучил Сергей Бурунов, а Нафаню — Гарик Харламов, у обоих огромный опыт в озвучивании анимационных персонажей.

«Мы понимаем, какое огромное количество детей выросло на этом прекрасном наследии и обожает Домовёнка Кузю, и вообще в принципе насколько важны домовые в нашей мифологии. Поэтому мы отнесёмся к этой истории максимально бережно и сделаем всё, чтобы кино стало большим хитом и понравилось как детям, так и взрослым», — сообщил продюсер Сарик Андреасян.

Пользователи соцсетей отнеслись к трейлеру неоднозначно: в основном авторам комментариев не понравилась графика в целом и дизайн Кузи в частности. Фильм «Домовёнок Кузя» выйдет в российский прокат 19 декабря.