Хоррор «Субстанция» с Деми Мур утек в Сеть

13 октября состоялась цифровая премьера хоррора «Субстанция». Картину с Деми Мур в главной роли можно уже посмотреть в стриминговых сервисах. Критики и зрители приняли ленту отлично. Рецензенты называют фильм одним из лучших боди-хорроров последних лет.

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Картина рассказывает историю голливудской звезды Элизабет Спаркс, которая уже не цепляет фанатов, как раньше, однако женщина до сих пор ведёт популярное фитнес-шоу на телевидении. Когда её проект хотят перезапустить с новой актрисой, Элизабет решается принять препарат «Субстанция». В ходе эксперимента появляется молодая и красивая девушка Сью, которая становится с Элизабет единым целым.

Премьера ленты состоялась в мае 2024 года на Каннском кинофестивале в рамках основной программы. Фильм получил награду за лучший сценарий. Режиссёром выступил Корали Фаржеа («Выжившая»).