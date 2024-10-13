Сборы фэнтези «Василиса и хранители времени» превысили 100 млн рублей

Сборы фэнтези «Василиса и хранители времени» превысили в России 100 млн рублей
13 октября сборы семейного фэнтези «Василиса и хранители времени» в России превысили 100 млн рублей. Для достижения данной цифры картине понадобилось полторы недели — премьера состоялась 3-го числа.
За некие провинности Хранители времени из дальней вселенной отправляют на Землю Волшебника. Там он обретает внучку Василису, тоже наделённую чудодейственными силами. Вместе они знакомятся со звездой интернета Дашей, которая живёт вниманием и любовью своих поклонников в социальных сетях: чем больше их лайков, тем моложе и красивее она становится. Задача коварной Даши — завладеть волшебной силой Василисы и с её помощью обрести вечную молодость.
Главные роли в ленте исполнили Маша Кошина («Универ. 13 лет спустя»), Дарья Мороз («Медиатор»), Сергей Гармаш («Чебурашка»), Юрий Кузнецов («Брат») и другие актёры. Режиссёром и сценаристом выступил Павел Лунгин («Братство»).