Семь лучших фильмов о кино и его поклонниках

Хождение в кино — популярное хобби и прекрасный способ расслабиться. Но бывает и так, что история создания фильма не менее интересна, чем его сюжет. О семёрке таких лент рассказывает «Клопс».

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1. «Однажды в... Голливуде»18+

Комедийная драма, написанная и поставленная Квентином Тарантино, посвящена легендарному для киноманов месту — Лос-Анджелесу «золотого века».

Звезда вестернов Рик Долтон (Леонардо ДиКаприо) пытается сохранить свою карьеру, принимая унизительные предложения. Его друг и коллега каскадёр Клифф Бут (Брэд Питт) живёт в трейлере, подрабатывает по мелочи и никак не может найти своё место в мире. Молодая актриса Шэрон Тейт (Марго Робби) стремится к успеху в Голливуде и ждёт ребёнка от своего мужа-режиссёра. Все они не знают, что по соседству живёт и готовится совершить кровавое преступление группировка Чарльза Мэнсона.

Фильм был номинирован на несколько премий, включая «Оскар». Две награды киноакадемиков он в итоге получил: в категориях «Лучшая мужская роль второго плана» (Брэд Питт) и «Лучшая художественная работа».

2. «Великая магия»18+

Режиссёр Нанни Моретти не только продумал свой фильм, но и снялся в нём в главной роли. Работа посвящена съёмкам ленты в Италии 1950-х годов.

В центре сюжета — Джованни, он трудится над лентой о коммунистах и борьбе за политическое влияние. Помимо профессиональных сложностей, герой переживает кризис в отношениях с женой (Маргерита Буй). Параллель между личной и общественной жизнью добавляет ленте Моретти эмоционального напряжения, а самоирония помогает проникнуться переживаниями несчастного мужчины.

3. «Долгожданный рассвет»18+

Действие фильма, срежиссированного Саверио Костанцо, разворачивается в Риме 1950-х годов. Мимоза (Ребекка Антоначи), неожиданно оказывается вовлечена в мир итальянского кинематографа. Встреча с голливудской звездой (Лили Джеймс) и другими знаменитостями круто меняет её жизнь всего за одну ночь.

Фильм вдохновлён реальными событиями — делом Вильмы Монтези, молодой итальянки, смерть которой в 1953 году вызвала большой скандал. Реальный контекст и ностальгичный стиль с отсылками к классикам — например, к Федерико Феллини — понравится даже взыскательным киноманам.

4. «Поцелуй на вылет»18+

Этот неонуарный детектив в жанре чёрной комедии снял Шейн Блэк — автор сценария к «Смертельному оружию»18+ и «Последнему бойскауту»16+.

Фильм рассказывает о мелком воришке Гарри Локхарте (Роберт Дауни-младший), который случайно попадает на голливудские пробы и оказывается втянутым в реальное расследование убийства. Отдельная причина посмотреть фильм — сложная «химия» между главным героем и частным детективом Пэрри Ван Шрайком (Вэл Килмер). Киноманам понравится и мета-нарратив: Локхарт время от времени обращается к зрителю, ломая «четвёртую стену».

5. «Фабельманы»16+

Это полуавтобиографическая драма, созданная Стивеном Спилбергом, в которой легендарный режиссёр описывает собственный профессиональный путь. Его альтер-эго — подросток из еврейской семьи Сэми Фабельман (Гэбриел ЛаБелль). В 1952 году юноша впервые смотрит «Величайшее шоу на Земле», влюбляется в кинематограф и, заполучив камеру, начинает снимать собственные фильмы. Критикам особенно понравились родители Сэми, которых сыграли Мишель Уильямс и Пол Дано.

6. «Учитель»18+

Режиссёр из Швейцарии Леа Фазер сняла фильм о молодом актёре Анри (Пио Мармай), который стремится получить главную роль в блокбастере. Только вместо большого кино он попадает в независимый проект под руководством известного постановщика Седрика Ровера (Микаэль Лонсдаль).

Молодому человеку придётся пережить крушение иллюзий, научится понимать ценность искусства и работать с маэстро. Смешивая комедию и драму, фильм показывает, как нелегко порой бывает принять исполнение своей мечты.

7. «Спасти кинотеатр»18+

Сара Шугарман смешала комедию и драму, взяв за основу сюжета реальную историю, случившуюся в Британии. Парикмахер и руководитель молодёжного театра Лиз Эванс (Саманта Мортон) пытается спасти от закрытия местный кинотеатр «Лирик». Она обращается к известным деятелям кино и даже доходит до Стивена Спилберга. В фильме снялись знаменитые английские актёры: Джонатан Прайс из «Игры Престолов»18+ и звезда «Гарри Поттера»12+ Том Фелтон.