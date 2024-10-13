Аниме «Ван-Пис» уходит на перерыв до апреля 2025 года

Авторы культового аниме «Ван-Пис» из студии Toei Animation сообщили, что шоу уходит на перерыв до апреля 2025 года. Создатели пошли на данное решение, чтобы поднять качество проекта.

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Вместо новых эпизодов авторы покажут улучшенную версию арки «Остров рыболюдей». В ней студия также поднимет качество рисовки и вместо 57 серий ужмёт хронометраж в 21.

Видео доступно на YouTube-канале ONE PIECE公式YouTubeチャンネル. Права на видео принадлежат Toei Animation.

Ко всему прочему, 20 октября выйдет специальный эпизод «Ван-Писа». Напомним, аниме начали транслировать в 1999 году и продолжают до сих пор — за 35 лет вышло более 1000 эпизодов.