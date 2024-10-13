Режиссер «Дюны» Дени Вильнев хочет снять немой фильм

Режиссёр «Дюны» Дени Вильнёв хочет снять немой фильм
Недавно режиссёр дилогии «Дюна» Дени Вильнёв выступил на кинофестивале в Лондоне. В ходе мероприятия постановщик поделился, что хочет когда-нибудь снять немой фильм.
По словам постановщика, иногда диалоги между персонажами лучше подходят для театра или телевидения, а ему больше нравится использовать силу образов.
Я люблю диалоги, но не всегда в кино. Надеюсь, что однажды смогу снять фильм, в котором вообще не будет использоваться разговорная речь. Мне всегда больше нравится пускать в дело силу образов.
Мировая премьера «Дюны 2» состоялась 28 февраля этого года. За время проката картина заработала более $ 714 млн.
Чемпионат.com: главные новости