Режиссер «Дюны» Дени Вильнев хочет снять немой фильм

Недавно режиссёр дилогии «Дюна» Дени Вильнёв выступил на кинофестивале в Лондоне. В ходе мероприятия постановщик поделился, что хочет когда-нибудь снять немой фильм.

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По словам постановщика, иногда диалоги между персонажами лучше подходят для театра или телевидения, а ему больше нравится использовать силу образов.

Я люблю диалоги, но не всегда в кино. Надеюсь, что однажды смогу снять фильм, в котором вообще не будет использоваться разговорная речь. Мне всегда больше нравится пускать в дело силу образов.

Мировая премьера «Дюны 2» состоялась 28 февраля этого года. За время проката картина заработала более $ 714 млн.