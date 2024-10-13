Сотрудничающий с NASA режиссёр сообщил о работе по поиску внеземного разума

Режиссёр Саймон Холланд, работавший над документальными фильмами при сотрудничестве с NASA, заверил, что телескопы помогли «обнаружить доказательства существования разумной инопланетной жизни», которые могут быть опубликованы в следующем месяце, пишет Daily Mail.

Холланд утверждает, что обнаруженный радиосигнал исходит из области вокруг Проксимы Центавра, он был найден ещё в 2019 году.

Режиссёр сообщил, что речь идёт о «пятичасовом всплеске радиоволн», который может свидетельствовать о существовании цивилизации.

В июле прошлого года бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш на слушаниях в конгрессе США заявил, что Соединённые Штаты на протяжении десятилетий скрывают программу по обнаружению и изучению НЛО.

Его спросили, известно ли ему о контактах американского правительства с «внеземным разумом», на что он отказался отвечать.