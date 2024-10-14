Стала известна дата премьеры комедии «Право на лево»

31 октября выходит комедия про семейные отношения «Право на лево». Авторы обещают фильм с элементами семейных будней, интриг и неожиданными сюжетными поворотами.

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Иван – молодой и успешный адвокат, который пользуется огромным вниманием женщин. Однако это не взаимно, ведь Иван – достойный муж и отец, который входит в 20% верных мужчин. Но приходит день, когда каждый примерный семьянин задумывается, имеет ли он право на «лево». Тем более, когда твоя помощница – сексапильная красотка, но по совместительству – лучшая подруга жены.

В главной роли успешного адвоката — Роман Маякин («Сладкая жизнь», «Триггер»). Его коллегу, амбициозную блондинку, играет Янина Студилина («Неприличные гости», «Жизнь по вызову»). Роль жены главного героя сыграла Ирина Темичева («Кухня»).