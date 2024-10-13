Дочь Юлиана Семенова рассказала о будущем фильме про Штирлица

Прошедшая неделя проходила под знаком Юлиана Семенова. Быть может и потому, что Юлиан Семенович родился 8 октября. Как бы то ни было, на густо увешанных мемориальными досками стенах знаменитого московского "Дома на набережной" появилась еще одна, ему посвященная.

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А в ТАССе прошла пресс-конференция по случаю выхода двух книг. Первая и очень трогательная "Мгновения и вечность. Мир Юлиана Семенова глазами дочерей" (младшенькой Ольги - литератора и Дарьи - художницы) вышла в "Московской правде".

А тот, кто захочет узнать подробности о жизни и творчестве Юлиана Семеновича, может прочитать книгу Алексея Репина - руководителя Дома-музея Юлиана Семенова в Крыму. Это полная, исторически выверенная, достоверная биография "Юлиан Семенов: от Виткевича к Штирлицу". В книге, изданной в Оренбурге, 752 (!) страницы. В ней все о прародителе Штирлица. Здесь же многочисленные документы, не публиковавшиеся раньше снимки.

Бегущее по страницам семеновское перо можно сравнить разве что с быстрым пером Дюма. Слово "плодовит" тут не подходит. Юлиан Семенов был богат идеями и умел воплощать их.

Готовятся и съемки нового фильма. Главный герой - снова Штирлиц

Искренне творчество автора любящие, как и некоторые его многогранности завидующие, считают писателя неким везунчиком. Как тут не написать бестселлер, если любимчику спецслужб открыли доступ в архивы и оставалось только брать оттуда все самое лакомое и сочинять. Но, во-первых, баловнем судьбы надо было еще стать, написав "Майор Вихрь", "ТАСС уполномочен заявить", "Петровка, 38", "Противостояние"... Во-вторых, никем не контролируемый доступ в святая святых КГБ СССР - это миф: предоставляли выжимки и выемки из части многотомных дел. В-третьих, Семенову хватало быстрого ознакомления с материалами, чтобы создать собственных героев, четко действующих по только им начерченным сюжетным линиям.

Некоторые гадают: как это он все успевал? Или мыслишка еще похуже: столько написать одному человеку невозможно. Одному средневзятому человеку - да, а большому таланту вполне реально. Некоторые прекрасные выписанные романы, не повести, Семенов создавал за две недели. Но разве стали они от этого хуже?

Мне кажется, после некоего не забытия, а какого-то, скорее, издательского равнодушия к творчеству писателя его произведения вновь прорываются на книжные полки. И не только русскоязычных читателей. В Латинской Америке вышла недавно его "Экспансия", где вылечившийся после полученного в Берлине ранения Штирлиц преследет сбежавших от правосудия нацистов. В Париже проходят вечера его памяти и даже в наши трудные времена во Франции выходят его книги. В разных странах великолепные переводчики работают над тем, чтобы произведения Юлиана Семенова стали известны и иностранным читателям.

Прямая речь

Готовятся и съемки нового фильма. Главный герой - снова Штирлиц. О создании картины рассказала "РГ" руководитель Культурного фонда имени писателя Юлиана Семенова, его дочь Ольга Семенова.

Ольга Юлиановна, о проектах создания фильма, быть может, своеобразного продолжения "Семнадцати мгновений весны" слышал уже давно. Правда или слухи?

Ольга Семенова: Теперь можно сказать твердое "да" и "нет, не слухи". Думаю, фильм сначала появится на платформах, а потом, очень надеюсь, на Первом канале.

Здорово! Мы соскучились по Штирлицу. Но снимать новую картину после "Семнадцати мгновений весны" сложно, ответственно. Режиссер Татьяна Лиознова задала такую высокую планку.

Ольга Семенова: Согласна. Мы подошли к обсуждению этого проекта исключительно серьезно. Обсуждали детали с будущими создателями. И только после этого вместе с моей сестрой Дарьей дали разрешение на создание сериала по произведениям отца. К работе уже приступает группа, создавшая многосерийный фильм "Начальник разведки" о Павле Фитине. По-моему, он удался. Даже получил премию имени Евгения Примакова Службы внешней разведки. Если не ошибаюсь, еще раньше та же группа работала над сериалом "Поединки", где главные герои Вильям Фишер-Рудольф Абель, Герой Советского Союза Геворк Вартанян и его супруга Гоар, Герои России Алексей Козлов и Алексей Ботян... Ольга Семенова: Вы правы. Так что проект в надежных и умелых руках. Мы на связи с Артемом Чащихиным-Тоидзе. Он продюсер, сценарист, режиссер и актер.

Не боитесь каких-то искажений основной линии? Обычно сценаристы не прочь внедрить в фильм драки, погони. То, чего в разведке не бывает.

Ольга Семенова: Хочется обойтись, и, я уверена, обойдется, без искажений главных сюжетных линий. Отец говорил, что нужно лишь открыть первую страницу его книги, скомандовать "Мотор!" и, дойдя до последней, произнести "Снято!". К фильму в качестве одного из консультантов привлечен писатель Алексей Репин, знаток творчества моего отца. Так что бережное отношение обеспечено.

И когда съемки?

Ольга Семенова: Если все сложится, как планируется, то будущим летом, возможно, в августе. И противостояние главного героя Штирлица с Мюллером продолжится.

Ольга Юлиановна, предвижу одну очевидную трудность.