Фильму «Руки вверх!» предрекли до 228 млн руб. в первый уик-энд

При этом в день премьеры 10 октября ленте удалось заработать почти 28,5 млн рублей.

На этой неделе в российский прокат вышел фильм «Руки вверх!» про историю создания одноименной группы. Критики и продюсеры пророчат ленте большие сборы. К тому же в последнее время фильмы и сериалы про музыкальные коллективы стали очень популярны в России.

«РУЧНАЯ» КАССА

По данным портала «Кinobusiness.com», российская картина о популярной музыкальной группе «Руки вверх!» собрала в субботу 12 октября в кинотеатрах СНГ более 81 млн рублей. Лента режиссера Аскара Узабаева стартовала в прокате в четверг 10 октября, собрав в день премьеры сразу почти 28,5 млн рублей. При этом с учетом предварительных продаж билетов сборы «Руки вверх!» на тот момент превысили 45 млн рублей. Сейчас общая касса фильма, по подсчетам портала, составляет 152,7 млн рублей. Между тем, аналитики издания «Бюллетень кинопрокатчика», предрекли фильму сборы за первый уикенд в размере около 220 млн рублей.

Согласно информации «Кinobusiness.com», в воскресенье 13 октября лента может заработать до 75 млн рублей, что суммарно принесет ее создателям от 223 до 228 млн рублей в дебютный уик-энд. Такой стартовый результат станет восьмым среди релизов 2024 года и лучшим с момента премьеры в середине апреля кассового фильма «Сто лет тому вперед».

Картина рассказывает о создании знаменитой группы «Руки вверх!», проблемах музыкантов с продюсером, а также о внезапной тяжелой болезни фронтмена коллектива Сергея Жукова, которую певец смог побороть на пути к своей мечте собрать стадион с «половиной населения Димитровграда». Сам музыкант в эфире программы телеканала НТВ «Секрет на миллион» признался, что это история о «золушке мужского пола».

«Основная история кино о том, что мы всю жизнь работаем, чтобы заработать деньги на лечение того, что мы всю жизнь работаем», - сказал артист.

Продюсерами ленты выступили Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Тимур Вайнштейн, Михаил Погосов, Евгений Мишиев и сам Сергей Жуков. В фильме звучит много песен группы «Руки вверх!». От самых первых композиций, до более поздних: «Студент», «Крошка моя», «Алешка», «Я не отдам тебя никому», «Чужие губы», «Лишь о тебе мечтая» и многие другие любимые песни. В ленте также представлен фрагмент выступления Жукова в Лужниках в 2023 году.

Роли в фильме исполнили Влад Прохоров, Илья Русь, Валентина Ляпина, Виктория Полторак, коллега Жукова по коллективу музыкант Алексей Потехин и даже супруга фронтмена «Руки вверх!» Регина Бурд и их сын Энджел Жуков.

ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ

Сам Сергей Жуков еще до начала премьеры ленты в кулуарах премии МУЗ-ТВ поделился со специальным корреспондентом НСН, что картина о группе заставит танцевать зрителей в кинозалах.

«Я зову всех в кинотеатр. Мы постарались рассказать с самого детства, как все было. Это новое понимание про то, кто такой Сергей Жуков. И насколько непросто сейчас стоять перед вами. До этого было 28 лет каторжного труда. Меня с золотой ложечки никто не кормил. Об этом расскажем в фильме. Мы придумали большую, интересную, приключенческую, детективную историю. Поэтому с самой первой секунды фильма люди будут переживать как на любом блокбастере. И только в последнюю секунду фильма мы раскрутим сюжет до ответа, который будут ждать весь сеанс. Мы пару раз уже попробовали показать этот фильм и поняли, что люди будут танцевать. Все будут кричать: "Сядьте, не видно!" Будут смотреть стоя!», - пошутил певец.

Исполнитель главной роли в фильме «Руки вверх!», 26-летний актер Влад Прохоров в интервью НСН рассказал о подробностях съемок в картине и признался, что эта лента была главной в его карьере.

«Съемки были непростыми, ведь это огромная ответственность — сыграть Сергея Жукова. Возможно, мы не сильно похожи внешне, но я уверен, что мы очень близки по духу. Надеюсь, мне удалось воплотить образ Сергея на экране. Самый главный совет, который мне дал Сергей Евгеньевич: "Будь живым, не играй". Я был удивлен – он музыкант, а я – артист, выпускник Школы-студии МХАТ, но он был прав. Ключ к успеху в актерской карьере – не играть, а проживать роль. И я следовал этому совету. Каждую сцену в фильме я проживал на полную и, думаю, что это отразилось на результате», - рассказал артист.

В свою очередь генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, также выступивший продюсером фильма «Руки вверх!», в беседе с НСН заявил, что лента может стать событием, сравнимым с аншлагами самой группы.

«Идея фильма о легендарной группе "Руки вверх!" буквально витала в воздухе. Конечно, все понимали, что фильм может стать таким же событием. Сергей Жуков долго вынашивал эту идею, и мы благодарны ему, что он доверил возможность сделать такое кино именно нам. С момента своего появления в 1990-х "Руки вверх!" остаются самой популярной группой в России. До сих пор Сергей собирает не просто полные залы — он собирает аншлаги на стадионах. В 2024 году он в третий раз подряд собрал аншлаг в Лужниках, то есть практически 250 тысяч человек посетили его концерт в Москве. Это невероятно! Это рекорд, который вряд ли кто-то сможет побить в ближайшей перспективе. Поэтому совершенно очевидно, что мы рассчитываем на внушительные сборы и уверены, что потенциал у фильма действительно огромен», - поделился он.

Ранее Сергей Жуков рассказал, что кастинг на главную роль в фильме «Руки вверх!» также проходил звезда сериала «Слова пацана» Рузиль Минекаев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».