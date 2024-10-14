Фильм «‎Руки вверх!» вышел в лидеры кинопроката

Российский фильм "Руки вверх!" режиссера Аскара Узабаева стал лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 225,7 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 10 по 13 октября.

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Фильм повествует о солисте группы "Руки вверх!" Сергее Жукове, который из провинциального мальчика становится одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения. Роли исполнили Влад Прохоров, Илья Русь, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Екатерина Климова, Виктория Полторак, Олег Алмазов, Михаил Полицеймако, Артем Осипов, Федор Лавров и другие.

На втором месте - франко-бельгийский фильм "Граф Монте-Кристо" режиссеров Матье Делапорта и Александра де Ла Пательера, собравший 74,7 млн рублей за выходные. Сюжет повествует о молодом Эдмоне Дантесе, арестованном в день своей свадьбы за преступление, которое он не совершал. После 14 лет в тюрьме Замка Иф ему наконец-то удается бежать, он находит легендарное сокровище и становится графом Монте-Кристо. Роли в картине исполнили Пьерфранческо Фавино, Оскар Лесаж, Пьер Нинэ, Анаис Демустье, Анамария Вартоломеи, Лоран Лафитт, Вассили Шнайдер и другие.

Третью строчку рейтинга занял американский фильм "Ужасающий 3" режиссера Дэмиена Леоне, собравший 67,5 млн за минувшие выходные. Фильм рассказывает о клоуне-маньяке Арте, который собирается расправиться с жителями округа Майлз, когда они мирно засыпают в канун Рождества. Роли исполнили Дэвид Ховард Торнтон, Лорен Лавера, Саманта Скаффиди, Крис Джерико, Эллиотт Фаллэм и другие.