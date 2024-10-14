Режиссер «Ужасающего 3» рассказал, чем станет следующая часть

В свежем интервью Variety режиссёр Дэмиен Леоне, снявший все части франшизы «Ужасающий», рассказал, что четвёртая часть, которая уже подтверждена, станет финальной.

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По словам Леоне, квадриквел «эпично» завершит сагу жуткого клоуна Арта. По словам постановщика, в новой части произойдут некие слишком безумные вещи, но вдаваться в детали и спойлерить режиссёр, само собой, не хочет.

«Идея, которую я обдумываю, вероятно, будет в каком-то смысле самой экспериментальной, поэтому я не могу вдаваться в подробности. В следующей части произойдут по-настоящему безумные вещи. Это эпично завершит сагу Арта».

Хоррор «Ужасающий 3» вышел в кинотеатрах России одновременно со всем миром.