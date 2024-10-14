«МИР» сняла фильм об объектах ЮНЕСКО в Казахстане

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входят шесть объектов от Казахстана. Телекомпания «Мир» сняла фильм об этих культурных и природных достопримечательностях. Их уникальность оценил корреспондент «МИР 24» Виталий Попов.

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Произведения искусства, шедевры архитектуры, руины древних городов и уникальные пейзажи. Вот уже полвека важнейшие культурные объекты планеты собираются в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Каталог главных сокровищ мира, которые нуждаются в охране.

«У ЮНЕСКО достаточно жесткие требования. Когда объект включается в список ЮНЕСКО, он начинает находиться под мировой защитой, под наблюдением всего мирового сообщества. Страна несет ответственность перед международным сообществом, чтобы сохранять свой объект», – рассказала генеральный секретарь Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Жанар Шайменова.

Сегодня в списке всемирного наследия – 1223 объекта из 168 стран. Достопримечательности из Казахстана его пополняют с 2003 года.

«От Казахстана в списке ЮНЕСКО шесть номинаций. Три из них – это культурные объекты: Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, затем петроглифы археологического ландшафта «Танбалы», Великий шелковый путь: сеть маршрутов коридора Чанъань-Тянь-Шань. Еще три объекта – природные. Это Сарыарка – степи и озера Северного Казахстана, Западный Тянь-Шань и последний объект, его в 2023 году включили – холодные зимние пустыни Турана», – рассказал директор регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы Амир Пирич.

Мавзолей проповедника ислама XII века Ходжи Ахмеда Ясави находится на юге Казахстана. Сюда приезжают тысячи паломников, чтобы почтить память святого и помолиться у его могилы.

«Ахмед Ясави настраивает людей на толерантность, любовь к человеку, установление мира в обществе. Основная идея заключается в том, что человек, познавший учение Ахмеда Ясави, не испытывает ненависти к другой нации, к иной религии», – рассказал замдекана теологического факультета Международного казахско-турецкого университета им. Х. А. Ясави Бауыржан Сайфунов.

Петроглифы «Танбалы» – шедевры наскального искусства. Сцены охоты, жертвоприношения, ритуальные танцы. Многие рисунки-послания древние люди начали создавать еще четыре тысячи лет назад.

«Это рисунки эпохи бронзы, уровень мастерства очень высокий, и они прекрасно сохранились», – рассказал заместитель директора заповедника-музея «Танбалы» Ринат Шарипов.

В номинацию «Степи и озера Северного Казахстана» входят Наурзумский и Коргалжинский заповедники. Мировой ценностью признаны национальный парк «Алтын-Эмель» с его знаменитым Поющим барханом.

«В жаркую ветреную погоду песок заметает на гребень бархана. Когда его собирается много, а порыв ветра стихает, эти волны песка устремляются вниз, обратно. Поэтому он издает звук, похожий на шуршание или легкий треск», – рассказал инспектор Государственного природного парка «Алтын-Эмель» Адай Омархан.

«Барсакельмес» – единственный в Казахстане заповедник с экстремальными экологическими условиями. Часть его расположена на дне высохшего Аральского моря.

«Когда вода ушла, на этой соленой почве почти ничего не росло. А сейчас почти 300 видов растений у нас», – рассказал замдиректора Государственного природного заповедника «Барсакельмес» Гаукарбек Сатекеев.

Мировую ценность представляют заповедники Западного Тянь-Шаня: здесь растет тюльпан Грейга и яблоня Сиверса – прародители современных сортов в своих видах, а также руины городов на отрезке Великого шелкового пути. Это его северная ветка, которая охватывает участок протяженностью почти пять тысяч километров.

«Туда вошли наши объекты, которые находятся в Жетысуйском регионе. Китай под этой номинацией включил 33 объекта, Кыргызстан – семь объектов, Казахстан – восемь объектов», – рассказала руководитель Управления историко-культурного наследия Министерства культуры и информации Казахстана Жанат Сейдалиева.

Список Всемирного наследия – это не только мировое признание, это дополнительный контроль за охраной объектов и рекомендации лучших экспертов по их защите.